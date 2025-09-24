〈房產〉全台一人宅近250萬宅 占比首度突破30% 都會區掀小宅浪潮更甚

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 11:37

全台「一人宅」數量正逐漸攀升，住商機構觀察內政部數據，全台 2025 年第一季一人宅宅數達 248 萬 8455 宅，占設有戶籍宅數達 31.4%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著小宅化、少子化等現象加劇，全台呈現一人宅成長趨勢，加諸囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

一人宅十年激增 占全台近三分之一 都會區掀小宅浪潮更甚。(鉅亨網記者張欽發攝)

據內政部統計，全台一人宅數量飆升至 248.8 萬宅，不僅創下歷史新高，且也是首次單季占比突破 3 成大關，另與 2016 年第一季相比大增 86 萬宅，增幅達 52.8%；值得注意的是，一人宅最多縣市前六名皆為六都，光是六大都會區一人宅數量即達 181.7 萬宅，占全台一人宅比例達 73%，顯示一人宅有高比例集中於都會區現象。

賴志昶分析，都會區憑藉有重大建設議題，或有其他產業園區加持，磁吸就業或年輕人口移入，加上蛋黃區土地成本高昂，推案皆以小坪數為主，在供需兩端皆大情況下，都會區一人宅數激增；此外，都會區房屋持有成本高昂，加上有囤房稅等議題，令分戶需求大增，進而推升六都一人宅數量。

另據統計，新北市一人宅達 50.8 萬宅，10 年增加約 15.6 萬戶，兩項數據皆為全台各縣市冠軍。住商不動產新北市區執行副理王健維分析，主因是新北價位相對北市親民，其中蛋白區仍是單身族群買得起，磁吸「脫北者」移入情況之下，讓一人宅數量大增；二是近年來市場供給以小宅為主流，而新北市不管三重、新莊或是淡水，皆有豐富的重劃區題材，磁吸建商進駐推出小宅新案，令區域一人宅數量有不小的增長。