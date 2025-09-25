鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-25 10:10

德意志銀行全球宏觀研究主管 Jim Reid 及其團隊近日出具研究報告指出，科技支出，尤其是 AI 相關的資本開支，是理解當前美國經濟韌性的關鍵因素。若沒有科技相關支出的推動，美國經濟應接近衰退，或是已陷入衰退。

驚天揭秘！德意志銀行警告：沒有輝達晶片 美國經濟早垮了（圖：Shutterstock）

數據顯示，剔除軟體和 IT 設備等科技支出後，衡量潛在經濟動能的核心指標。面向美國私人購買者的實際最終銷售額，在 2025 年後已滑向衰退區間。

報告指出，驅動科技支出的核心是「龐大的 AI 資本開支」。只要 AI 的潛在獲利能力不受根本性質疑，這股投資浪潮就不會停止，且將繼續成為 2026 年重要的宏觀經濟主題。龐大的資本開支解釋了疲軟就業數據未拖累經濟成長，以及在全球需求普遍不振時，全球貿易仍保持韌性的現象。

德意志銀行將焦點鎖定在這波 AI 浪潮的核心企業—輝達 (NVDA-US) 。輝達這家僅有 3.6 萬名員工的晶片巨頭，正成為決定 2026 年全球宏觀經濟走向的關鍵力量。從簡化視角來看，或許輝達掌握著 2026 年所有全球宏觀經濟的關鍵。

輝達在 AI 晶片領域佔據主導地位，其技術研發和市場動態深刻影響 AI 產業的發展速度和規模，進而對全球經濟產生連鎖反應。