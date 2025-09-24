黃金一錢都1萬4了還沒到頂？銀樓業者：最快今年底就見到1萬5天花板價
鉅亨網記者張韶雯 台北
國際金價近期不斷刷新紀錄，每盎司已突破 3800 美元大關，國內銀樓飾金價格今 (24) 日創每錢 14,180 元的新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信卻看好黃金還有兩年的大多頭行情。他指出，今年以來國際金價漲幅超過 4 成，但這波漲勢並非短期現象，國際金價有機會挑戰每盎司 5000 美元，帶動國內飾金價格來到新高點，若不考慮匯率因素，應在今年底，或是明年第一季就能見到每錢 15000 元的金價「天花板」。
石文信認為，目前支撐黃金持續上漲的原因主要有以下七個。第一，美國總統川普的任期尚有很長一段時間，市場預期至少有兩年左右的好光景，為黃金市場提供了穩定的支撐。第二，美國聯準會目前面臨通膨與降息的兩難，官方態度搖擺不定，這種不確定性有利於黃金的保值功能，促使其持續走強。第三，美元指數目前維持在 100 以下，其疲軟表現間接推升了黃金為避險資產的吸引力。
第四，全球地緣政治不穩定因素增加，黃金作為傳統避險工具，需求自然隨之攀升。第五，儘管各國試圖控制通膨，但總體經濟仍存在諸多不確定性，這使得人們傾向持有黃金以對抗資產貶值風險。第六，土耳其、中國、印度及德國等多國央行持續分階段買進黃金，來自官方層面的買盤為金價提供了強勁的支撐。第七，實體黃金的數位化，讓全球黃金的持有狀況更加透明，這將促使黃金市場回歸百年前的「金元」時代，並吸引更多富人階級將黃金納入資產配置，形成一股「屯金潮」，進一步推高黃金需求。
除了上述七大因素，石文信還觀察到一個值得注意的「隱性需求」：在導體產業蓬勃發展的台灣，科技供應鏈也開始關注黃金儲備。由於黃金具有優異的導電性與穩定性，使其成為半導體製程中的重要材料，部分科技大廠已開始考量將黃金納入儲備資產，以因應未來的生產需求，這或是另一個值得關注的黃金需求動能。
儘管黃金利多因素用一隻手也數不完，但石文信也點出影響台灣飾金價格的關鍵變數：匯率。他坦言：「實在看不懂這兩個月的匯率」，新台幣匯率走向難以預測。觀察近兩個月台灣外匯部位增加，理論上台幣應有升值至 29 元的潛力，但在貿易關稅風暴下，中央銀行顯有干預匯市的痕跡，使得匯率目前持穩在 30 元左右。
石文信預測，一旦央行放手讓新台幣兌美元匯率貶破 31 元，台灣銀樓的飾金價格很有可能在短時間衝破每錢 15,000 元的歷史天價。因此，對於國內黃金投資者與消費者而言，除了關注國際金價，新台幣匯率的變化也將是決定飾金價格的關鍵因素。
