鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 20:01

‌



國際金價近期不斷刷新紀錄，每盎司已突破 3800 美元大關，國內銀樓飾金價格今 (24) 日創每錢 14,180 元的新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信卻看好黃金還有兩年的大多頭行情。他指出，今年以來國際金價漲幅超過 4 成，但這波漲勢並非短期現象，國際金價有機會挑戰每盎司 5000 美元，帶動國內飾金價格來到新高點，若不考慮匯率因素，應在今年底，或是明年第一季就能見到每錢 15000 元的金價「天花板」。

黃金一錢都1萬4了還沒到頂？銀樓業者：最快今年底就見到1萬5天花板價。（圖：shutterstock)）

石文信認為，目前支撐黃金持續上漲的原因主要有以下七個。第一，美國總統川普的任期尚有很長一段時間，市場預期至少有兩年左右的好光景，為黃金市場提供了穩定的支撐。第二，美國聯準會目前面臨通膨與降息的兩難，官方態度搖擺不定，這種不確定性有利於黃金的保值功能，促使其持續走強。第三，美元指數目前維持在 100 以下，其疲軟表現間接推升了黃金為避險資產的吸引力。

‌



儘管黃金利多因素用一隻手也數不完，但石文信也點出影響台灣飾金價格的關鍵變數：匯率。他坦言：「實在看不懂這兩個月的匯率」，新台幣匯率走向難以預測。觀察近兩個月台灣外匯部位增加，理論上台幣應有升值至 29 元的潛力，但在貿易關稅風暴下，中央銀行顯有干預匯市的痕跡，使得匯率目前持穩在 30 元左右。