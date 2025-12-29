鉅亨網新聞中心
2025 年即將收官之際，全球貴金屬市場再次爆發歷史性行情，這場席捲全球的貴金屬盛宴，使得貴金屬資產從傳統的避險工具，逐步轉向策略性配置資產。
南華期貨貴金屬新能源研究組負責人夏瑩瑩分析指出，此輪金價大漲的核心驅動力來自多重因素的共振，包括美國聯準會重啟降息和技術性擴表帶來的流動性寬鬆預期、貿易關稅政策加劇的全球去美元化趨勢，以及美國財政可持續性削弱美元地位。在這些宏觀背景下，投資者的強勁需求已取代央行購金，成為推升金價的主導力量。
白銀市場則出現了更為結構性的供需失衡。夏瑩瑩進一步分析，全球白銀庫存持續處於低位，市場呈現「結構性擠兌」現象，加上太陽能光伏、電子和醫療領域的剛性工業需求不斷擴張，導致現貨溢價飆升。美國銀行數據也證實，自 2021 年以來，白銀市場連續五年供不應求，全球庫存已降至十年低點。
國聯民生研究所前瞻研究首席分析師郭荊璞提醒，黃金已升級為「安全加成長」的雙屬性配置，但投資人應警惕將黃金視為避險的同時，卻藉道帶有企業經營風險的黃金股票，導致資產屬性錯位。瑞銀貴金屬分析師亦指出，此輪漲勢規模偏離正常，短期交易風險顯著增加。
展望 2026 年，市場普遍預期貴金屬仍具上漲動能。中信證券預測金價有望再創新高，全年價格可能站上每盎司 5000 美元，但考慮到 2025 年漲幅已充分體現部分利多因素，預計明年漲幅將收窄。
中金公司則提示，金價已脫離基本面指標，未來波動可能明顯增大，預計牛市不會是單邊行情，將緊密跟隨聯準會政策和美國經濟動向起伏。夏瑩瑩和中金公司均強調，投資白銀需特別警惕暴漲後的顯著波動和獲利回吐壓力，風險控管的重要性更甚於盲目追漲。
此外，方正中期期貨研究員梁海寬預計，美國國債全年新增規模將超過 2 兆美元，加上聯準會持續降息，資金流出美債、轉向金銀的趨勢將持續。
下一篇