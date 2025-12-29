鉅亨網新聞中心 2025-12-29 10:04

2025 年即將收官之際，全球貴金屬市場再次爆發歷史性行情，這場席捲全球的貴金屬盛宴，使得貴金屬資產從傳統的避險工具，逐步轉向策略性配置資產。

南華期貨貴金屬新能源研究組負責人夏瑩瑩分析指出，此輪金價大漲的核心驅動力來自多重因素的共振，包括美國聯準會重啟降息和技術性擴表帶來的流動性寬鬆預期、貿易關稅政策加劇的全球去美元化趨勢，以及美國財政可持續性削弱美元地位。在這些宏觀背景下，投資者的強勁需求已取代央行購金，成為推升金價的主導力量。

白銀市場則出現了更為結構性的供需失衡。夏瑩瑩進一步分析，全球白銀庫存持續處於低位，市場呈現「結構性擠兌」現象，加上太陽能光伏、電子和醫療領域的剛性工業需求不斷擴張，導致現貨溢價飆升。美國銀行數據也證實，自 2021 年以來，白銀市場連續五年供不應求，全球庫存已降至十年低點。

展望 2026 年，市場普遍預期貴金屬仍具上漲動能。中信證券預測金價有望再創新高，全年價格可能站上每盎司 5000 美元，但考慮到 2025 年漲幅已充分體現部分利多因素，預計明年漲幅將收窄。