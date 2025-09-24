美機器人新創Agility Robotics來台尋求感測、光學及制動供應合作

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 18:00

獲輝達 (NVDA-US) 參與投資的美國人形機器人新創 Agility Robotics 共同創辦人 Jonathan Hurst 來台，今 (24) 日並表示，與佳能 (2374-TW) 及其團隊的合作，將進一步尋求在光學影像、感測及傳動馬達的進一步尋求供應鏈合作，而佳能也指出，以佳能在光學 30 年的深耕及已經生產 AI 影像及訓練的經驗，也將提供其具差異化開發。

美國人形機器人新創Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst。(鉅亭網記者張欽發攝)

能率集團在今 (2025) 年上半年透過集團創投能率亞洲 (7777-TW) 投資 Agility Robotics 新創企業，主要鎖定開發人形機器人並已投入生產的應用，而 Agility Robotics 在 9 月獲得 NVIDIA 創投部門投資，Jonathan Hurst 指出，輝達聰明 (SMART) 的投資，將使雙方合作更加密切，尤其是其強項的 AI 工具、晶片組的大量應用。進而協助 NVIDIA 設計出更符合產業實際需求的產品。

Jonathan Hurst 並指出，多方合作不僅僅是資金挹注，還要能和團隊一起開發產品，使應用更加安全與穩定。以市場規模來看，人形機器人產業潛力被預估為汽車市場的兩倍。目前 Agility Robotics 工廠每年可生產上萬台機器人，但透過合作與需求的提升，生產的機器人也可以上看 10 萬台，但注重的則是安全與穩定。

對於包括來自機器人及無人機對於影像感測、擷取、分析的市場需求，佳能董事長章孝祺先前指出，認為這在 2026 年下半年發酵，估計來自這類產業的需求，2026 年會占佳能企業 5-10% 的營收，但到 2027 年可望成長到占營收 20% 的比重。