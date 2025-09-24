台灣8月手機市場i17發布前買氣壓抑 三星、OPPO逆勢撐盤

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-24 18:43

根據市調機構統計，2025 年 8 月台灣實體通路智慧型手機銷售量約 36.1 萬台，較 7 月的 39.7 萬台下滑約 9%，銷售額更大減 15%，傑昇通信表示，這波數據下滑並非意外，而是市場在 iPhone 17 新機發布前夕的典型「需求真空期」，消費者普遍選擇觀望，使得整體買氣進入低點。

台灣8月手機市場迎接i17買氣冷清 三星、OPPO逆勢撐盤。

儘管市場降溫，三星 Galaxy A56（12GB/256GB）仍逆勢竄出，一舉登上全台最熱銷單機寶座，至於最熱銷的旗艦機型，則由三星 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）與首次進榜的 Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）攜手拉抬品牌聲量，使全台最熱銷前 20 名單機排行充滿看點。

傑昇通信分析，8 月整體銷量下降與即將於 9 月登場的 iPhone 17 系列新機密切相關，果粉多觀望新機，延後換機時程，直接壓縮 iPhone 16 系列銷售；而這股等待效應反倒推升非蘋陣營買氣，特別是三星，Galaxy A56（12GB/256GB）成功藉此登上全台熱銷冠軍寶座，中斷蘋果長期以來的霸榜優勢；三星新一代中階生力軍 Galaxy A17（6GB/128GB）空降第 13 名表現亮眼，延續 A 系列親民價格與實用規格的優勢，深受消費者青睞。

三星在旗艦市場的表現也可圈可點，不僅 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）穩居安卓旗艦寶座，上月剛有 Galaxy Z Fold 7 進榜，小摺疊機 Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）本月強勢進入第 16 名，顯示摺疊市場逐漸打開。

傑昇通信指出，三星「容量小升大」的行銷策略奏效，藉由將主流容量直接從 256GB 升級至 512GB，不僅提升產品價值，更有效吸引對儲存空間有高需求的消費者。值得注意的是，這波換機潮並非單純等待 iPhone 17，更反映出三星在 5G 成熟與 AI 功能導入後，具備足夠吸引力與價格優勢，成功承接淡季買氣。

蘋果在面臨連續兩個月衰退壓力，可看出在 iPhone 17 新機發布前，銷售動能明顯減弱。即使蘋果仍以 8 款機型進榜，iPhone 16 Pro（256GB）也未能成功霸榜全年，本月退居第二，與 Pro Max（256GB）雙雙下滑一個名次。而排名上升至第六的 iPhone 16（256GB），單機銷量反而逆勢成長 7%。

傑昇通信指出，對不追求 Pro 級功能，但又希望有充足儲存空間，且不想等待新機的消費者而言，256GB 版本兼具價格與容量優勢，是最佳過渡選擇。

而在熱銷前 20 名排行榜中，iPhone 16 Plus（128GB）單月銷量暴跌 30%，排名跌至第 19 名，傑昇通信推測，大尺寸機型在無明顯規格差異下，128GB 容量對於高頻率拍攝與 AI 應用的使用者已顯不足，加上與 Pro 系列價格差距縮小，使得它在「旗艦」和「性價比中階」兩者陷入尷尬局面，加價買不到 Pro 的情況下，只好繼續觀望新機，無奈成為本月衰退最劇烈的蘋果機型。

除蘋果與三星之外，OPPO 與 vivo 各以兩款機型進榜，持續在中階市場攻防。OPPO Reno14（12GB/256GB）銷量再成長，從上月第 16 名躍升至第 11 名、入門款 OPPO A5 Pro（6GB/128GB）更一舉擠下 iPhone 16（128GB）衝上第 4 名，顯現高性價比機型在淡季的爆發力。