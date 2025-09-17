台灣手機8月二手市場回溫 小米體系包辦漲幅王 iPhone穩居回收量龍頭
台灣二手機回收市場再度成長，8 月整體回收量月增 3%，主要是通路端的舊機折抵補貼方案與消費者換機意願回溫，是推動整體回收價上揚的主因之一。根據傑昇通信門市回收數據顯示，本月回收增值排行榜首由小米 Mix Flip 摘得，單月回收價格從 8 月初的 6,760 元飆升至 8 月底的 7,580 元，漲幅高達 12%。
傑昇通信觀察，摺疊旗艦機型需求熱度推升回收價值，且部分回收通路針對熱門機型加碼收購，有效推升平均回收價與交易量。
8 月榜單上由小米 Mix Flip 登頂，回收價格較上月漲 820 元，漲幅達 12%，紅米 Note 14（8GB/256GB）本月回收價格補漲尤為突出，單月漲幅高達 62%，以及小米 14 Ultra 穩居萬元回收價位。
傑昇通信認為，Mix Flip 為小米首款直向摺疊手機，市場供應有限，且摺疊機需求回溫，加上回收商評估機型的暢銷度與易轉手性，連帶紅米 Note 14 收購溢價因此拉高，另一方面，小米 14 Ultra（16GB/512GB）回收價破萬元，持續穩定高價，也證明旗艦大容量型號在保值能力上都優於市場平均。
本月回收增值榜幾乎由小米體系（小米、紅米、POCO）品牌包辦，平均回收溢價約有三成，小米體系品牌除了產品線布局廣、機型性價比高、用戶基礎大，導致二手機流通量活絡，也反映通路以溢價回收策略刺激換機潮的成效。
傑昇通信分析，小米體系手機在台灣的需求逐漸增強，市場熱度抬高二手機的供需張力，使得回收價格呈現普漲態勢，而回收商為吸引有限的機源，不得不提高收購價格，從而推動品牌整體回收價值上揚。
根據傑昇通信二手機品牌回收量占比統計，本月回收量大宗仍由蘋果稱霸，占 42.1%、三星以 24.9% 的回收占比緊追在後、OPPO（10.4%）、vivo（5.8%）、以及首次擠下華碩晉升第五名的 Redmi（3.4%）。
傑昇通信指出，蘋果 iPhone 換機方案誘因大，二手價平穩上升穩坐龍頭、而三星則以 A 系列回收量為主，價格變化較平緩，穩居次席；OPPO 回收占比大躍進，熱賣的 Reno 系列回收量表現不俗，原本回收占比就小的 vivo 與 Redmi，回收占比低於一線品牌，但積極的換購活動與新品上市預期，正推升其整體回收數量。
本月回收市場量能提升 3%，不僅受暑假、開學季帶動學生換機需求擴大，還有新世代旗艦機型即將上市的推波助瀾。
傑昇通信表示，二手手機流通率提高，促使市場回收機制更活絡；值得注意的是，回收商根據機型熱度即時調整收購價，讓消費者獲取更高價值，也拉升整體回收意願，雖然漲幅趨緩，但手機通路的促銷攻勢仍在持續，這也為二手機回收行情增添支撐。
另外，二手機回收占比穩居首位的蘋果，本月回收占比較上月小幅成長 2%，回收量占比約達 42.1%。傑昇通信推估，應是 iPhone 新機即將問世的預期效應影響，為了迎接新一代 iPhone，通路已大幅下殺現有 iPhone 16 系列的價格，吸引消費者提早換購，不僅提升回收率，也穩固蘋果在二手市場的份額，避免新機上市初期供不應求，因此回收量小幅增加；而成本與匯率因素持續推升新機售價，反過來刺激舊機回收需求，消費者對換購的熱情明顯增溫，也是蘋果回收占比持續擴大的亮點。
