藥華藥新藥用於ET臨床三期數據將登血液學專刊 有助後續藥證審查

藥華藥 (6446-TW) 今 (24) 日宣布，旗下新藥 Ropeg 用於新適應症原發性血小板過多症 (ET) 的全球三期臨床試驗數據近期將登上國際血液學專刊《The Lancet Haematology》。藥華藥指出，此次登上專刊除可提升血液腫瘤領域的國際能見度與學術影響力，有助後續藥證審查。

藥華藥執行長林國鐘。(鉅亨網資料照)

藥華藥表示，SURPASS ET 成果將刊登在《The Lancet Haematology》，不僅代表 Ropeg 在血液腫瘤治療領域的臨床價值獲學術領域肯定，也將成為未來臨床應用與治療指引的重要依據，除可提升血液腫瘤領域的國際能見度與學術影響力，也有助後續藥證申請，以及全球市場的拓展。

執行長林國鐘表示，對於 SURPASS ET 成果將刊登在《The Lancet Haematology》感到非常榮幸，將依計畫在全球推進 Ropeg 的 ET 藥證申請。