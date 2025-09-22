vivo X300旗艦手機搭載聯發科全新晶片天璣9500 預計11月在台上市
鉅亨網記者吳承諦 台北
手機品牌 vivo 今 (22) 日正式宣布與聯發科技攜手推出最新最強跑分 X300 旗艦手機，X300 系列將搭載聯發科技最新旗艦晶片 - 天璣 9500。憑藉天璣 9500 強大的運算能力與影像處理性能，X300 系列將在 AI 技術、影像拍攝與高階錄影等全方位為智慧手機帶來嶄新高度。
天璣 9500 作為聯發科技迄今最強大的旗艦晶片，單核性能較上一代提升約 32%，多核性能提升約 17%，並採用台積電第三代 3 奈米製程，使超大核在相同性能下功耗降低 55%，無論日常應用或高強度運算情境，皆能兼顧效能與能效，帶來持續穩定且令人驚豔的運算體驗。
擁有強勁運算能力的天璣 9500 整合全新 Imagiq 1190 影像處理器及天璣 RAW 域處理引擎，結合高效能 NPU 運算能力，大幅加速演算法處理，即使未經修圖亦能呈現 2 億畫素專業高畫質影像。
超高能效 NPU 更帶來穩定精準的追焦表現，即便面對高速移動主體也能清晰鎖定，為 X300 系列打造前所未有的影像體驗。天璣 9500 更是首款 4K 60FPS 電影級影片，讓影視鉅作般的質感觸手可及。無論是定格每一張細膩照片，或是拍攝高規格專業影片，X300 系列都將為消費者開創影像表現的全新高峰。
天璣 9500 整合聯發科技全新高性能、高能效雙 AI 處理器 NPU 990，其革命性的設計賦予智慧手機遠超以往的 AI 能力，也將為 X300 系列帶來全新的 AI 體驗。vivo X300 系列將於 10 月 13 日於上海正式發表，台灣預計於 2025 年 11 月開賣。
