鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-22 15:56

手機品牌 vivo 今 (22) 日正式宣布與聯發科技攜手推出最新最強跑分 X300 旗艦手機，X300 系列將搭載聯發科技最新旗艦晶片 - 天璣 9500。憑藉天璣 9500 強大的運算能力與影像處理性能，X300 系列將在 AI 技術、影像拍攝與高階錄影等全方位為智慧手機帶來嶄新高度。

vivo X300旗艦手機搭載聯發科全新晶片天璣9500 預計11月在台上市。(圖：shutterstock)

天璣 9500 作為聯發科技迄今最強大的旗艦晶片，單核性能較上一代提升約 32%，多核性能提升約 17%，並採用台積電第三代 3 奈米製程，使超大核在相同性能下功耗降低 55%，無論日常應用或高強度運算情境，皆能兼顧效能與能效，帶來持續穩定且令人驚豔的運算體驗。



擁有強勁運算能力的天璣 9500 整合全新 Imagiq 1190 影像處理器及天璣 RAW 域處理引擎，結合高效能 NPU 運算能力，大幅加速演算法處理，即使未經修圖亦能呈現 2 億畫素專業高畫質影像。

