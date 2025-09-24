〈工業生產指數〉連18紅！AI續發威 8月工業及製造業生產指數齊創同期新高
鉅亨網記者張韶雯 台北
AI 熱潮持續發燒，台灣經濟也傳來捷報！經濟部於今 (24) 日公布了 8 月的工業生產數據，顯示整體表現亮眼。其中，最受矚目的製造業，已連續第 18 個月呈現正成長，寫下驚人紀錄。這兩項指數不僅雙雙創下歷年同期新高，更顯示出台灣經濟在全球不確定性中，依然展現出強勁的韌性與動能。
經濟部今公布的統計數據顯示，今年 8 月工業生產指數達到 117.36，年增 14.41%，而製造業生產指數更是來到 118.22，年增率高達 15.48%。這兩項數據皆創下歷年同期的最高紀錄，製造業生產已連續 18 個月保持正成長。從今年 1 至 8 月的累計數據來看，工業生產年增率為 16.59%，製造業則成長了 17.75%。
在眾多產業中，資訊電子產業的表現最為亮眼，成為拉動整體生產成長的火車頭。電子零組件業的年增率高達 31.52%，主要歸功於高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）應用需求的持續熱絡。這股趨勢帶動了 12 吋晶圓代工、IC 設計、IC 封測和 IC 載板等關鍵產品的生產。此外，消費性電子新品的備貨需求也發揮了推波助瀾的作用。
另一個亮點是電腦電子產品及光學製品業，受惠於 AI 商機與半導體產業的強勁投資動能，生產年增 3.80%，其中通訊傳播設備、半導體檢測設備及工業電腦等產品皆有顯著成長。雖然部分可攜式電腦等產品外銷減少，但仍不影響整體產業的向上動能。
相較於資訊電子業的亮眼成績，部分傳統產業則面臨較大的挑戰。受到國際經貿情勢波動、市場需求疲軟以及客戶下單保守的影響，部分廠商選擇調節產線或進行減產。例如，汽車及其零件業年減 11.95%，化學材料及肥料業年減 1.71%，基本金屬業年減 0.69%。機械設備業則因去年同期交貨期程墊高比較基期，導致今年生產轉為年減 1.24%。
展望未來，經濟部指出，雖然全球貿易保護措施與地緣政治衝突等不確定性因素依然存在，可能會抑制全球經濟成長的力道，但台灣製造業的成長動能依然強勁。人工智慧、高效能運算等新興科技應用的持續熱絡，預計將繼續帶動半導體先進製程與高階伺服器等相關供應鏈的生產。此外，國際品牌消費性電子新品的陸續上市也將帶來備貨效應，為台灣的製造業提供穩定的支撐。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 連7紅！8月外銷訂單年增近2成、電子產品輸美暴增65%
- 台股超車港股重現黃金交叉 分析師：高點還有高點但留意轉折點出現
- 〈外銷訂單〉連7紅！8月外銷訂單年增近2成、電子產品輸美暴增65%
- 野村投信鉅作！全台首檔台日雙向跨境ETF，009812正式盛大掛牌
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇