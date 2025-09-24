〈工業生產指數〉連18紅！AI續發威 8月工業及製造業生產指數齊創同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 17:30

‌



AI 熱潮持續發燒，台灣經濟也傳來捷報！經濟部於今 (24) 日公布了 8 月的工業生產數據，顯示整體表現亮眼。其中，最受矚目的製造業，已連續第 18 個月呈現正成長，寫下驚人紀錄。這兩項指數不僅雙雙創下歷年同期新高，更顯示出台灣經濟在全球不確定性中，依然展現出強勁的韌性與動能。

連18紅！AI續發威 8月工業及製造業生產指數同創歷年同期新高。（鉅亨網資料照）

經濟部今公布的統計數據顯示，今年 8 月工業生產指數達到 117.36，年增 14.41%，而製造業生產指數更是來到 118.22，年增率高達 15.48%。這兩項數據皆創下歷年同期的最高紀錄，製造業生產已連續 18 個月保持正成長。從今年 1 至 8 月的累計數據來看，工業生產年增率為 16.59%，製造業則成長了 17.75%。

‌



在眾多產業中，資訊電子產業的表現最為亮眼，成為拉動整體生產成長的火車頭。電子零組件業的年增率高達 31.52%，主要歸功於高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）應用需求的持續熱絡。這股趨勢帶動了 12 吋晶圓代工、IC 設計、IC 封測和 IC 載板等關鍵產品的生產。此外，消費性電子新品的備貨需求也發揮了推波助瀾的作用。

另一個亮點是電腦電子產品及光學製品業，受惠於 AI 商機與半導體產業的強勁投資動能，生產年增 3.80%，其中通訊傳播設備、半導體檢測設備及工業電腦等產品皆有顯著成長。雖然部分可攜式電腦等產品外銷減少，但仍不影響整體產業的向上動能。

相較於資訊電子業的亮眼成績，部分傳統產業則面臨較大的挑戰。受到國際經貿情勢波動、市場需求疲軟以及客戶下單保守的影響，部分廠商選擇調節產線或進行減產。例如，汽車及其零件業年減 11.95%，化學材料及肥料業年減 1.71%，基本金屬業年減 0.69%。機械設備業則因去年同期交貨期程墊高比較基期，導致今年生產轉為年減 1.24%。