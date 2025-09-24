伺服器需求強化排擠效應 Q4 DRAM價格再漲8-13%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-24 15:26

TrendForce 最新調查，由於三大 DRAM 原廠優先將產能給高階伺服器 DRAM 和 HBM，排擠 PC、手機和消費型電子應用的產能，受各終端產品需求分化影響，第四季舊製程 DRAM 價格漲幅依舊可觀，新世代產品漲勢相對溫和，預估整體一般型 DRAM 價格將季增 8-13%，若加計 HBM，漲幅將擴大至 13-18%。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 指出，第四季在 PC 促銷、鋪貨動能預計趨緩的情況下，PC OEM 的整機出貨量將減少，預料主要 OEM 的 DRAM 位元採購量將呈季減。此外，因三大原廠積極轉移產能至伺服器 DDR5，PC DDR5/DDR4 供應規模皆受限，因此，第四季整體 PC DRAM 價格將持續小幅上漲。

伺服器 DRAM 則因 CSP 建置動能回溫，DDR5 產品需求持續增強，目前不論美系、中系 CSP 2026 年的 DRAM 採購需求皆有望大幅成長，美系業者為確保獲得足量供給，甚至計畫提前於 2025 年第四季啟動採購，因此對價格態度較開放。

儘管原廠積極調配產能，不過，部分供應商的產品技術問題及 2026 年上半年原廠皆規劃優先提供產能給 HBM4，皆為 DDR5 供給情況投下變數，預期第四季價格將維持上漲。此外，雖有部分原廠針對特定客戶延後伺服器 DDR4 停產時程，惟因採購熱度延續，預料第四季 DDR4 價格仍有相當漲幅。

至於手機方面，用於中低階智慧手機的 LPDDR4X 因全球總供應位元持續削減，品牌廠為防斷鏈，加強備貨，導致供需失衡加劇，帶動第四季 LPDDR4X 價格季增 10% 以上。

至於 LPDDR5X，除了應用於高階智慧型手機外，亦於其他終端應用中擴大使用；儘管短期未見明顯短缺情況，但考量後續供應量能、產品定價策略等因素，TrendForce 預估，第四季 LPDDR5X 價格仍將維持上揚走勢。

第四季 PC 應用的備貨潮將帶動 GDDR7 的拉貨動能，加上原廠預期將出現供不應求的市況，對漲幅有所堅持，GDDR7 價格上升幅度將較前一季擴大。而舊製程的 GDDR6 因在上一代顯卡保有一定採用比例，採購量維持相當水準，但因供給明顯受限，預料第四季價格漲幅將持續高於 GDDR7。