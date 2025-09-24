〈台股盤後〉台積電守住平盤 指數創高後震盪跌50點 收26196點
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電今 (24) 日衝上 1355 元創高，帶動大盤攻上 26394.02 點，再度創台股歷史新高，不過隨後賣壓出籠，盤中一度跌近 200 點，最後在台積電力守平盤下，終場跌 50.64 點或 0.19%，以 26196.73 點作收，成交量 4977.12 億元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 衝上 1355 元創高後拉回，終場以 1340 元收平盤，鴻海 (2317-TW) 漲 0.9%，聯發科 (2454-TW) 跌幅相對沈重，跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 小跌 0.22%，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%。
美光 (MU-US) 財報、財測皆優於預期，不過台股記憶體族群紛紛走弱，晶豪科 (3006-TW)、南亞科 (2408-TW) 慘跌逾半根停板，華邦電 (2344-TW) 跌逾 3%，群聯 (8299-TW) 也跌逾 2%。
PCB 族群同樣臉綠，南電 (8046-TW) 跌逾半根停板，金居 (8358-TW)、聯茂 (6213-TW) 跌逾 3%，嘉聯益 (6153-TW) 跌逾 1%，瀚宇博 (5469-TW) 跌逾 1%。
市場傳出台積電考慮將先進封裝製程導入碳化矽 (SiC)，碳晶圓族群有望受惠，今天表現亮眼，嘉晶 (3016-TW) 亮燈漲停鎖死 61.3 元，漢磊 (3707-TW) 漲逾 3%。
