外資趁高點邊拉邊出賣超129億元 仁寶漲停卻遭外資減碼逾2萬張

台積電今 (24) 日衝上 1355 元創高，帶動大盤攻上 26394.02 點，再創新高，不過隨後賣壓出籠，最後在台積電力守平盤下，終場跌 50.64 點或 0.19%，以 26196.73 點作收，成交量 4977.12 億元。外資今天賣超 129.5 億元，其中，高掛紅燈的仁寶卻遭外資賣超逾 2 萬張。