〈焦點股〉記憶體、PCB族群噴出 帶旺00947飆漲近4%改寫新天價
鉅亨網記者陳于晴 台北
今 (2) 日為 2026 台股開紅盤，指數衝破 2 萬 9，記憶體類股集體噴出，多檔個股亮燈漲停，AI 相關的 PCB 股也強勢表態，激勵科技題材相關 ETF。其中，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 近月績效驚人，今天再度搭上記憶體熱潮，盤中強勢上漲近 4%，最高觸及 19.66 元，逼近 20 元大關，續創掛牌以來新高。
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃，其中如南亞科 (2408-TW)、尖點 (8021-TW)、華邦電 (2344-TW)、金居 (8358-TW) 等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股 ETF 股價勁揚。
觀察近 1 月績效前四強的台股 ETF，皆大漲逾 4%，其中 00947 是唯一近一月大漲逾 6%、近一季大漲逾 2 成的台股 ETF，榮登績效雙冠王。今天盤中股價最高來到 19.66 元、漲幅 3.7%，整體交投熱絡。
00947 於 2024 年 6 月 12 日正式掛牌上市，目前資產規模 21.24 億元，台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金研究團隊指出，AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。Google 和 Microsoft 等雲端巨頭的 AI 加速器 (例如 TPU 和 Maia) 需要 HBM(高頻寬記憶體) 來支援，如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。
市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台 AI 伺服器的 DRAM 需求量是一般伺服器的 8 倍，NAND Flash 也需要 3 倍。生成式 AI(如 Gemini、ChatGPT) 處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。
法人指出，操作策略上，對於希望長期投資或分散風險的投資者，可透過台新臺灣 IC 設計動能 ETF 布局，該 ETF 專注於台灣 IC 設計與記憶體產業，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，受惠於個股強勢表現推升 ETF 績效，建議投資人可以把握機會採取分批布局，加入此波記憶體循環週期。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF 期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能均線獲利股
#動能指標上漲股
#營收獲利增加
#高盈餘高毛利
#營收創高股
延伸閱讀
- 記憶體狂漲 去年第2大飆股南亞科擠下聯電 躍居台股第13大權值股
- 〈台股開盤〉2026開門紅 漲逾200點衝破2萬9新高 台積電再創1565元天價
- 〈焦點股〉股王飆漲助攻！00947市價創新高 漲幅2.4%居台股ETF之冠
- 〈台股盤後〉記憶體紅火點亮平安夜 日線連3漲收28371點攀向歷史高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇