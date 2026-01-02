鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 13:35

今 (2) 日為 2026 台股開紅盤，指數衝破 2 萬 9，記憶體類股集體噴出，多檔個股亮燈漲停，AI 相關的 PCB 股也強勢表態，激勵科技題材相關 ETF。其中，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 近月績效驚人，今天再度搭上記憶體熱潮，盤中強勢上漲近 4%，最高觸及 19.66 元，逼近 20 元大關，續創掛牌以來新高。

〈焦點股〉記憶體、PCB族群噴出 帶旺00947飆漲近4%改寫新天價。(鉅亨網資料照)

觀察近 1 月績效前四強的台股 ETF，皆大漲逾 4%，其中 00947 是唯一近一月大漲逾 6%、近一季大漲逾 2 成的台股 ETF，榮登績效雙冠王。今天盤中股價最高來到 19.66 元、漲幅 3.7%，整體交投熱絡。

00947 於 2024 年 6 月 12 日正式掛牌上市，目前資產規模 21.24 億元，台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金研究團隊指出，AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。Google 和 Microsoft 等雲端巨頭的 AI 加速器 (例如 TPU 和 Maia) 需要 HBM(高頻寬記憶體) 來支援，如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。

市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台 AI 伺服器的 DRAM 需求量是一般伺服器的 8 倍，NAND Flash 也需要 3 倍。生成式 AI(如 Gemini、ChatGPT) 處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。

法人指出，操作策略上，對於希望長期投資或分散風險的投資者，可透過台新臺灣 IC 設計動能 ETF 布局，該 ETF 專注於台灣 IC 設計與記憶體產業，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，受惠於個股強勢表現推升 ETF 績效，建議投資人可以把握機會採取分批布局，加入此波記憶體循環週期。