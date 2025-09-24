台股高不可攀？低價市值型ETF成小資新寵
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股加權指數今 (24) 日以 26196.73 點作收，權王台積電（2330-TW）股價今 (24) 日收在平盤 1340 元，在龍頭股價位高不可攀的趨勢下，能以較低成本參與大盤漲勢的市值型 ETF，成為市場投資顯學。根據 CMoney 統計，今年以來市值型 ETF 普遍表現亮眼，其中富邦台 50（006208-TW）以 19.46% 的年初迄今報酬率奪冠，而股價僅 16 元的 FT 臺灣 Smart（00905-TW）亦躋身前三，凸顯低價 ETF 的性價比優勢。
觀察今年以來熱門市值型 ETF 績效，富邦台 50（006208-TW）與富邦摩台（0057-TW）穩居冠亞軍，年初迄今漲幅分別達 19.46% 及 18.86%，近三個月報酬率亦雙雙突破 19.5%。值得注意的是，股價僅 16.16 元的 FT 臺灣 Smart（00905-TW），以 16.68% 的年初以來漲幅名列第三，近三個月漲幅更高達 18.37%，表現不俗。此外，兆豐藍籌 30（00690-TW）與永豐臺灣加權（006204-TW）今年來也分別有 16.47% 及 16.25% 的穩健增長。
法人分析，台積電、台達電等千金股雖是推升指數的關鍵引擎，但其高昂的股價也墊高了散戶的進場門檻。相較之下，市值型 ETF 提供了一籃子績優股的投資組合，投資人不僅能藉此分散單一持股的非系統性風險，更能以相對親民的成本，參與台股多頭行情，是兼顧風險與報酬的理想工具。
以 00905 為例，根據富蘭克林華美投信官網資料，該 ETF 採用多因子選股策略，其前五大持股即囊括台積電、台達電、鴻海、聯發科及南亞等台股核心權值股，與大盤走勢高度連動，能有效掌握此波由權值股領軍的漲升行情。
受惠台積電 ADR 強勢表態，台股今（24）日早盤一度衝上 26,394.03 點再寫新猷，惟隨後指數於高檔震盪，獲利回吐。市場普遍預期，在基本面與資金面雙重支撐下，台股後市仍有可為，而具備低價位與績效優勢的市值型 ETF，預料將持續吸引穩健型投資人的目光，成為資產配置的熱門選項。
表：今年以來熱門台股市值型 ETF 前十強
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價
|
今年以來績效
|
近 3 個月績較
|
近一個月績效
|
006208
|
富邦台 50
|
136.3
|
19.46
|
19.51
|
10.5
|
0057
|
富邦摩台
|
171.45
|
18.86
|
19.52
|
9.62
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
16.16
|
16.68
|
18.3
|
7.52
|
00690
|
兆豐藍籌 30
|
41.23
|
16.47
|
20.03
|
9.02
|
006204
|
永豐臺灣加權
|
133.75
|
16.25
|
16.71
|
7.6
|
006203
|
元大 MSCI 台灣
|
105.55
|
14.73
|
18.06
|
8.81
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
24.73
|
13.49
|
18.38
|
8.94
|
00938
|
凱基優選 30
|
16.02
|
11.72
|
10.25
|
6.45
|
00912
|
中信臺灣智慧 50
|
20.41
|
5.37
|
10.8
|
6.19
|
0050
|
元大台灣 50
|
58.45
|
-*
|
20.17
|
10.81
*0050 今年 4 月曾拆分
資料來源：CMoney 資料日期: 2025.09.23
