台股加權指數今 (24) 日以 26196.73 點作收，權王台積電（2330-TW）股價今 (24) 日收在平盤 1340 元，在龍頭股價位高不可攀的趨勢下，能以較低成本參與大盤漲勢的市值型 ETF，成為市場投資顯學。根據 CMoney 統計，今年以來市值型 ETF 普遍表現亮眼，其中富邦台 50（006208-TW）以 19.46% 的年初迄今報酬率奪冠，而股價僅 16 元的 FT 臺灣 Smart（00905-TW）亦躋身前三，凸顯低價 ETF 的性價比優勢。

台股高不可攀？低價市值型ETF成小資新寵。（圖: shutterstock)

觀察今年以來熱門市值型 ETF 績效，富邦台 50（006208-TW）與富邦摩台（0057-TW）穩居冠亞軍，年初迄今漲幅分別達 19.46% 及 18.86%，近三個月報酬率亦雙雙突破 19.5%。值得注意的是，股價僅 16.16 元的 FT 臺灣 Smart（00905-TW），以 16.68% 的年初以來漲幅名列第三，近三個月漲幅更高達 18.37%，表現不俗。此外，兆豐藍籌 30（00690-TW）與永豐臺灣加權（006204-TW）今年來也分別有 16.47% 及 16.25% 的穩健增長。

法人分析，台積電、台達電等千金股雖是推升指數的關鍵引擎，但其高昂的股價也墊高了散戶的進場門檻。相較之下，市值型 ETF 提供了一籃子績優股的投資組合，投資人不僅能藉此分散單一持股的非系統性風險，更能以相對親民的成本，參與台股多頭行情，是兼顧風險與報酬的理想工具。

以 00905 為例，根據富蘭克林華美投信官網資料，該 ETF 採用多因子選股策略，其前五大持股即囊括台積電、台達電、鴻海、聯發科及南亞等台股核心權值股，與大盤走勢高度連動，能有效掌握此波由權值股領軍的漲升行情。

受惠台積電 ADR 強勢表態，台股今（24）日早盤一度衝上 26,394.03 點再寫新猷，惟隨後指數於高檔震盪，獲利回吐。市場普遍預期，在基本面與資金面雙重支撐下，台股後市仍有可為，而具備低價位與績效優勢的市值型 ETF，預料將持續吸引穩健型投資人的目光，成為資產配置的熱門選項。

表：今年以來熱門台股市值型 ETF 前十強

代號 股票名稱 收盤價 今年以來績效 近 3 個月績較 近一個月績效 006208 富邦台 50 136.3 19.46 19.51 10.5 0057 富邦摩台 171.45 18.86 19.52 9.62 00905 FT 臺灣 Smart 16.16 16.68 18.3 7.52 00690 兆豐藍籌 30 41.23 16.47 20.03 9.02 006204 永豐臺灣加權 133.75 16.25 16.71 7.6 006203 元大 MSCI 台灣 105.55 14.73 18.06 8.81 00922 國泰台灣領袖 50 24.73 13.49 18.38 8.94 00938 凱基優選 30 16.02 11.72 10.25 6.45 00912 中信臺灣智慧 50 20.41 5.37 10.8 6.19 0050 元大台灣 50 58.45 -* 20.17 10.81

*0050 今年 4 月曾拆分