3檔主題式ETF今年來報酬最拉風 00965搭上軍工熱漲逾5成稱王
鉅亨網記者陳于晴 台北
主題投資大放異彩！統計今年以來已有 3 檔主題式 ETF 報酬率衝破 3 成，賺取超額報酬實力堅強，吸引投資人關注，表現最佳的當屬元大航太防衛科技 (00965-TW)，更是率先突破 5 成，展現爆發力。
受惠於全球國防工業類股持續吸引市場資金，國內唯一國防主題 ETF 00965 今年以來至 9/24 止，報酬率已來到 51.7%，其他包括第一金太空衛星 (00910-TW)、國泰數位支付服務 (00909-TW)，分別達 40.7%、31.1%，報酬亦亮眼，分居二、三名，表現均勝過純美股型 ETF 如統一 FANG+(00757-TW) 的 12.1%、富邦 NASDAQ(00662-TW) 的 7.5%，以及國泰費城半導體 (00830-TW) 的 6.6%。
法人指出，主題型 ETF 可視為 ETF 的「潛在飆股」，因為持股集中，當搭上政策支持與產業成長二大趨勢，就有機會走出驚人漲幅。以最近頗受關注的航太防衛產業，就與美歐亞主要國家國防預算提升、創新科技帶動裝備升級需求有關，持續推動相關概念股股價上漲。
市場分析師則認為，國防供應鏈的進入門檻高，且產品的生命週期長，是產業最大的護城河優勢，在美國引導相關盟友積極展開防衛自主，加上地緣衝突不斷，全球國防產業已進入多頭行情，包括日本提升防衛預算的政策，韓國國防工業也在全球市場成功擴張，均為相關企業帶來實質利多。
元大航太防衛科技 ETF 研究團隊指出，相對於其他主題投資，例如傳統科技股不可避免會受景氣循環影響，而航太防衛產業具有高度稀缺性與不可替代性，加上準剛性需求特性，在全球進入新一輪軍備競賽的背景下，使其極具資本利得潛力，建議加入投資組合配置。
主題式投資表現領先傳統大盤型 ETF
|
證券代碼
|
證券簡稱
|
今年以來報酬 (%)
|
00965
|
元大航太防衛科技
|
51.7
|
00910
|
第一金太空衛星
|
40.7
|
00909
|
國泰數位支付服務
|
31.1
|
00757
|
統一 FANG+
|
12.1
|
00662
|
富邦 NASDAQ
|
7.5
|
00830
|
國泰費城半導體
|
6.6
資料來源：CMoney，收盤價統計至 2025/9/24。
