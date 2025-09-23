〈房產〉金融海嘯後住宅移轉少10坪 透天轉大樓、房價與少子化是關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 15:57

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009 年金融海嘯之後到今年第二季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從 2009 年第二季的 41.5 坪，降至 2025 年第二季的 31.5 坪，16 年間減少 10 坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。

金融海嘯後住宅移轉少10坪 透天轉大樓、房價與少子化是關鍵。(鉅亨網記者張欽發攝)

進一步觀察六都住宅買賣移轉平均面積變化，高雄市縮減幅度最大，從 2009 年第二季的 51.4 坪降至 31.9 坪，整整少了 19.5 坪；桃園與台中分別減少 12.6 坪、11.8 坪，同樣呈現明顯減少的趨勢。至於台北市縮小 8.1 坪，台南市則減少 9.3 坪；新北市也減少了 11.1 坪。六都 16 年來住宅買賣移轉平均面積就少 8~20 坪。