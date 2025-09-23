〈房產〉無懼限貸令 高雄這社區成交量仍衝No.1平均每周成交超過一件

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 10:41

‌



限貸令讓民眾購屋卻步，高雄仍有大型社區交易旺盛，房仲業者根據內政部實價登錄資料統計，高雄近一年五大成交量最高的中古社區大樓排名，冠軍為位於苓雅區屋齡 28 年的「新光諾貝爾大廈」，近一年成交量約 54 件奪冠，平均每周成交超過 1 件

高雄苓雅區屋齡28年的「新光諾貝爾大廈」成交旺。(圖：台灣房屋提供)

另外，包含高雄左營區「果貿國宅」、美術館特區的「美術皇居」、建工商圈的「菁英會館雄一」及橋頭新市鎮的「全民萬歲」，均入榜近一年五大最熱門的中古社區。

‌



台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大熱門社區，購屋族需求偏好大致可分為三種類型。首先，是像新光諾貝爾、果貿等「親民自用型」社區，房價仍維持 1 字頭，兼具低總價與生活機能優勢，在高雄房價高漲時代，特別受首購族與小資家庭青睞，多以「屋齡換總價」的自住需求為主；其次是「小宅兩用型」，以低總價套房或學區小宅為主，因單身族趨勢推升需求，加上具備學區地段優勢與租屋市場需求，不僅自住輕鬆入手亦兼具投資效益，成為置產族的靈活選擇之一。

再來則是「中階置產型」，李家妮指出，覺得新屋太貴、老屋又太舊，因此選擇保值性較佳的豪宅聚落，或具發展前景的新興重劃區當中，屋齡較新穎、社區規劃佳、條件近似新成屋的輕齡中古宅，相對成為預算較充裕，又想在新屋與老屋間取得平衡的折衷選擇。然而綜觀近一年熱門社區年成交量表現並不算亮眼，以冠軍社區新光諾貝爾，過往就曾有年交易破百件的實力，推估受限貸令及整體市場景氣影響，成交表現也相對保守。

觀察社區成交件數王的諾貝爾大樓，台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，諾貝爾大樓為戶數約達 1400 戶的大型社區，位於新光路與自強三路口，為高雄知名社區之一，地段位處機能成熟的三多商圈，亦為亞灣區的核心區段，周邊生活資源豐富，且新光路為林蔭大道街廓優美，社區對面就是高雄總圖及高雄洲際、承億兩間國際級酒店，生活質感與人文氣息俱佳，加上緊鄰 A 級商辦與 85 大樓，社區一樓店面聚集超商、餐廳及各式小吃，更擁有捷運三多商圈站與輕軌經貿園區站雙軌機能，交通便利、生活機能完善。