鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 12:46

‌



知名基金經理人「木頭姐」Cathie Wood 旗下《方舟投資》(Ark Invest) 近日罕見地重啟對中國科技巨頭阿里巴巴的投資，引發市場高度關注，此舉被視為對中國科技股估值修復的強烈看好訊號。中國信託投信分析，陸港股市場正受惠於政策、資金與基本面三大動能驅動，後市潛力不容小覷，建議投資人可透過相關 ETF，掌握這波陸港股回升契機。

木頭姐加倉阿里巴巴 法人：三大利多驅動陸港股 布局ETF掌握長線行情。(圖：shutterstock)

根據 Ark Invest 的每日交易報告，其旗下的兩檔 ETF 在本週買入總價值約 1630 萬美元的阿里巴巴 ADR。這是繼 2021 年 9 月後，該基金首度重新布局阿里巴巴。受此消息激勵，阿里巴巴 ADR 股價應聲上漲，創 2021 年 11 月以來新高。而在今日亞股普遍回檔之際，陸港股仍逆勢上漲，相關 ETF 也成盤面量點。

‌



中國信託投信基金經理人陳雯卿指出，陸港股市場近期受三大利多驅動，後市仍具上漲潛力。首先是政策力挺 AI 發展，科技產業生態系加速成形，中國國務院於 2025 年提出《人工智慧 +》政策，明確規劃至 2035 年智慧終端滲透率要突破 90%，將 AI 視為如水電般的基礎設施，全面融入產業與民生。為配合政策落地，將啟動 5000 億人民幣政策性金融工具，資金優先流向 AI、基礎建設與新興科技，預期將帶動算力、國產晶片、雲端及相關周邊產業投資熱潮 。

其次是南向資金與 IPO 熱潮，市場流動性充沛，提供陸港股強力支撐。陳雯卿表示，截至今年 9 月，南向資金淨買入規模已突破 1 兆港幣，累計流入近 4.7 兆港幣，刷新歷史紀錄。同時，港股新股市場亦熱度空前，前八月募資金額達 1,333 億港幣，年增率高達 572%，且已有逾 10 檔新股翻倍上漲，題材涵蓋創新藥、AI 及新消費產業，反映投資人對未來成長題材的高度認同。

第三，科技龍頭財報優異，基本面持續修復，財報面則進一步強化市場信心。騰訊第二季淨利潤年增 17%，阿里巴巴 AI 與雲業務資本支出創歷史新高，小米單季營收與汽車交付數皆創紀錄。整體來看，科技龍頭在 AI、雲端與新消費驅動下營收與獲利表現超預期，配合恆生科技指數估值處於歷史低位，具備中長線投資價值。這也是國際大型機構願意在此時加碼押注陸港科技股的原因之一。