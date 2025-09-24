鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 15:50

美國聯準會主席鮑爾於 8/22 全球央行年會釋出降息訊號，正式引爆資金潮，美股屢屢刷新史上新高紀錄。近一個月來，海外 ETF 規模成長超過 120 億元，其中最夯的就是統一 FANG+ (00757-TW)，規模狂增近 58 億元，吸走近 5 成買氣，帶動 00757 整體規模回升至 450 億元。00757 至今仍是唯一股價衝過百元的海外 ETF，在市場上獨領風騷，近日便有 PTT 網友以「00757 有對手嗎？」發文，討論熱度居高不下。

海外ETF規模近一月狂增120億元 00757吸走近5成買氣 網友大讚「還有對手嗎？」。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 統計近一個月以來 (8/22-9/24) 的數據顯示，80 檔海外 ETF(不分主被動式) 中，共有 49 檔的淨資產規模呈現正增長，推動海外 ETF 的整體規模共長胖約 121.2 億元。

00757 成立於 2018 年，發行價 20 元，最初規模僅 3 億多元，甚至一度曾面臨清算壓力，但實力會說話，如今已是台灣 ETF 史上首檔、更是唯一股價突破百元的海外 ETF 股王。近日 00757 股價一路飆漲到 118 元，PPT 股票版一則「00757 有對手嗎？」的發文，便吸引不少留言討論，討論串中更有網友詢問：「00757 真的是看著上去，有夠強，現在開始買來得及吧？」

對此，統一 FANG+ ETF 基金經理人林良一表示，受惠 AI 的中長線發展，加上美國就業市場並未顯著惡化，顯示美國經濟極具韌性，看好尖端科技產業仍具備長線成長爆發力，短線上有回檔機會，投資人不妨視為伺機進場布局的好時機。

近一個月海外 ETF 規模增長數前三名

代號 股票名稱 淨資產規模 增長數 (億元) 淨資產總規模 (億元) 00757 統一 FANG+ 57.5 450.4 00965 元大航太防衛科技 34.9 146.1 00662 富邦 NASDAQ 26.2 546.6