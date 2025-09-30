主動式ETF黑馬00981A：從經理人歷史績效、成分股與配息公開資訊全解析
00981A 目前為台股主動式 ETF，受益人數最多的一檔，截至九月受益人數突破 10 萬人，可說是主動式 ETF 黑馬！？
00981A 經理人歷史投資績效好嗎？
00981A 主動統一台股增長 ETF 的基金經理人是陳釧瑤，在評估主動型基金時，經理人的經驗與過往績效是重要的參考指標。
陳釧瑤現在亦為統一奔騰基金與統一台灣高息優選基金－累積型基金經理人，
這提供了投資者一個觀察陳經理人長期管理風格與選股能力的參考點。
以統一奔騰基金作為例，截至 2025 年 8 月 29 日的績效表現如下 (歷史數據統計不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險)：
- 三個月報酬率：39.41%
- 一年報酬率：27.17%
- 五年報酬率：329.39%
- 自成立日起報酬率：3190.4%
00981A 前十大成分股
截至 2025 年 9 月 10 日，00981A 的前十大投資標的涵蓋了台股電子產業的重量級公司與關鍵供應鏈，包含台積電、貿聯 - KY、台達電、台光電等，前十大成分股約佔總投資比例的 5 成。
提醒一下投資人，成分股會依照經理人的操作策略，可能隨時會變動，最新的成分股可參考豐存股。
00981A 配息
00981A 為年配息型基金，採用平準金機制，自基金成立日起 180 日後開始計算，並於每年 9 月底進行評價與配息。首次配息評價時間為 2026 年 9 月底
00981A 基本知識介紹：
- 證券簡稱：主動統一台股增長
- 投資地區：投資國內之有價證券
- 基金經理人：陳釧瑤
- 成立日期：2025 年 5 月 15 日
