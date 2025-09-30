鉅亨研報 2025-09-30 11:30

00981A 目前為台股主動式 ETF，受益人數最多的一檔，截至九月受益人數突破 10 萬人，可說是主動式 ETF 黑馬！？

主動式ETF黑馬00981A：從經理人歷史績效、成分股與配息公開資訊全解析 (圖:shutterstock)

00981A 經理人歷史投資績效好嗎？

00981A 主動統一台股增長 ETF 的基金經理人是陳釧瑤，在評估主動型基金時，經理人的經驗與過往績效是重要的參考指標。

陳釧瑤現在亦為統一奔騰基金與統一台灣高息優選基金－累積型基金經理人，

這提供了投資者一個觀察陳經理人長期管理風格與選股能力的參考點。

以統一奔騰基金作為例，截至 2025 年 8 月 29 日的績效表現如下 (歷史數據統計不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險)：

三個月報酬率：39.41% 一年報酬率：27.17% 五年報酬率：329.39% 自成立日起報酬率：3190.4%

■完整文章請參考：

00981A 前十大成分股

截至 2025 年 9 月 10 日，00981A 的前十大投資標的涵蓋了台股電子產業的重量級公司與關鍵供應鏈，包含台積電、貿聯 - KY、台達電、台光電等，前十大成分股約佔總投資比例的 5 成。

■完整文章請參考：

00981A 配息

00981A 為年配息型基金，採用平準金機制，自基金成立日起 180 日後開始計算，並於每年 9 月底進行評價與配息。首次配息評價時間為 2026 年 9 月底

00981A 基本知識介紹：