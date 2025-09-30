search icon



光學元件廠今國光營運轉機性強 擬發行CB籌資籌資4.5億元

鉅亨網記者張欽發 台北


光學元件廠今國光 (6209-TW)2025 年營運轉機性濃厚，今年連續 2 個季度出現盈餘，上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈，今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元，今 (30) 日獲金管會申報生效，爲今年來的第一 家市場籌資光學元件廠。

cover image of news article
今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元，主辦券商爲中國入信託證券，主要用途在償還償還銀行借款及充實營運資金。


今國光積極掌握遠紅外線鏡頭的成長契機。(鉅亨網記者張欽發攝)
今國光積極掌握遠紅外線鏡頭的成長契機。(鉅亨網記者張欽發攝)

今國光積極把握機器人視覺與熱成像鏡頭的成長浪潮，今年第二季公司毛利率首度衝破 20%，高達 20.49%，並成功轉虧為盈，今國光上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈。今國光遠紅外鏡頭將帶來未來幾年高複合成長率，為公司開創新局。

今國光籌資CB光學元件

今國光37.7+5.45%

