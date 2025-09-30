光學元件廠今國光營運轉機性強 擬發行CB籌資籌資4.5億元
鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件廠今國光 (6209-TW)2025 年營運轉機性濃厚，今年連續 2 個季度出現盈餘，上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈，今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元，今 (30) 日獲金管會申報生效，爲今年來的第一 家市場籌資光學元件廠。
今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元，主辦券商爲中國入信託證券，主要用途在償還償還銀行借款及充實營運資金。
今國光積極把握機器人視覺與熱成像鏡頭的成長浪潮，今年第二季公司毛利率首度衝破 20%，高達 20.49%，並成功轉虧為盈，今國光上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈。今國光遠紅外鏡頭將帶來未來幾年高複合成長率，為公司開創新局。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美機器人新創Agility Robotics來台尋求感測、光學及制動供應合作
- 佳能企業迎接AI推進激發光學元件需求 再加碼擴充海外新產能
- 〈焦點股〉AI 機器人之眼成光學元件族群重心 佳能、華晶科訂單明確
- 光學及機器人概念股佳能企業由章孝祺出任董事長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇