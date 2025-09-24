search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

阿里巴巴CEO：未來可能會出現超過全球人口的智慧體、機器人

鉅亨網編譯鍾詠翔


2025 雲棲大會周三（24 日）在杭州舉行，阿里巴巴集團 (09988-HK) (BABA-US) 執行長吳泳銘表示，未來可能會有超過全球人口數量的 agent（智慧體）和機器人，和人類一起工作，對真實世界產生巨大影響。

cover image of news article
阿里巴巴說，未來可能會出現超過全球人口的智慧體、機器人。（圖：Shutterstock）

吳泳銘在雲棲大會演講中說，實現 AGI 已是確定性事件，但這僅是起點，終極目標是發展出能自我迭代、全面超越人類的超級人工智慧（ASI），以解決氣候、能源、星際旅行等重大科學難題。


吳泳銘提到，通往超級人工智慧之路分為三個階段：

1、智慧湧現，AI 通過學習人類知識，具備泛化智慧；

2、「自主行動」，AI 掌握工具使用和編程能力，以「輔助人」，這是行業當前所處階段；

3、「自我迭代」，AI 通過連接物理世界的全量原始數據，實現自主學習，最終能夠「超越人」。

吳泳銘表示，為了迎接 ASI 時代到來，對比 2022 年這個 GenAI 元年，到 2032 年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升 10 倍，這意味著阿里雲算力投入將指數級提升。

文章標籤

阿里巴巴機器人AI

相關行情

台股首頁我要存股
阿里巴巴集團控股163.08-0.71%
阿里巴巴－Ｗ166.000+4.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty