阿里巴巴CEO：未來可能會出現超過全球人口的智慧體、機器人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-24 10:47

阿里巴巴說，未來可能會出現超過全球人口的智慧體、機器人。（圖：Shutterstock）

吳泳銘在雲棲大會演講中說，實現 AGI 已是確定性事件，但這僅是起點，終極目標是發展出能自我迭代、全面超越人類的超級人工智慧（ASI），以解決氣候、能源、星際旅行等重大科學難題。

吳泳銘提到，通往超級人工智慧之路分為三個階段：

1、智慧湧現，AI 通過學習人類知識，具備泛化智慧；

2、「自主行動」，AI 掌握工具使用和編程能力，以「輔助人」，這是行業當前所處階段；

3、「自我迭代」，AI 通過連接物理世界的全量原始數據，實現自主學習，最終能夠「超越人」。