阿里巴巴CEO：未來可能會出現超過全球人口的智慧體、機器人
2025 雲棲大會周三（24 日）在杭州舉行，阿里巴巴集團 (09988-HK) (BABA-US) 執行長吳泳銘表示，未來可能會有超過全球人口數量的 agent（智慧體）和機器人，和人類一起工作，對真實世界產生巨大影響。
吳泳銘在雲棲大會演講中說，實現 AGI 已是確定性事件，但這僅是起點，終極目標是發展出能自我迭代、全面超越人類的超級人工智慧（ASI），以解決氣候、能源、星際旅行等重大科學難題。
吳泳銘提到，通往超級人工智慧之路分為三個階段：
1、智慧湧現，AI 通過學習人類知識，具備泛化智慧；
2、「自主行動」，AI 掌握工具使用和編程能力，以「輔助人」，這是行業當前所處階段；
3、「自我迭代」，AI 通過連接物理世界的全量原始數據，實現自主學習，最終能夠「超越人」。
吳泳銘表示，為了迎接 ASI 時代到來，對比 2022 年這個 GenAI 元年，到 2032 年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升 10 倍，這意味著阿里雲算力投入將指數級提升。
