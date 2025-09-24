Indeed研究：41%工作技能面臨AI高度轉型 軟體業首當其衝

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-24 04:38

根據《商業內幕》周二 (23 日) 報導，求職平台 Indeed 最新研究顯示，生成式 AI 正大幅改變職場生態，41% 的工作技能面臨高度轉型，軟體開發是最容易被 AI 改變的職業，而育兒、護理等需要人際互動的工作受影響最小。

Indeed 創建了一個指數來追蹤這些職場變化。該研究評估了近 2,900 項工作技能的認知和體能需求，重點關注解決問題的能力以及是否需要體力執行兩個標準。

關鍵發現

研究發現，41% 的工作技能面臨生成式 AI 驅動的最高轉型潛力，超過四分之一的工作可能被 AI「高度」轉型。大多數工作 (54%) 可能被「適度」轉型，演變速度取決於企業採用 AI 的速度。近一半 (46%) 的技能將經歷「混合轉型」，人類監督仍然重要，但 AI 已能執行大部分例行工作。

與一年前相比，現在有 19 項技能被評估為「很可能」完全被生成式 AI 取代，雖然絕對數量仍小，但代表明顯進展。

不同職業前景

研究顯示，育兒、護理和建築是最不可能被生成式 AI 轉型的職業。相反地，軟體開發最可能被轉型，數據分析和會計分別排名第二和第三。

各行業受生成式 AI 轉型影響程度。(圖：Indeed Hiring Lab)

Indeed 招聘實驗室資深經濟學家 Annina Hering 表示：「生成式 AI 已經變得更聰明。只要不需要體力執行，隨著 AI 能力持續成長，更多技能可能跨越自動化門檻。」

對企業和員工的影響

簡言之，沒有工作完全能不受影響，但並非所有工作都暴露於一樣的風險中。

技術性和資訊密集型職務將承受自動化衝擊，而需要實體存在和人性關懷的工作仍能獲得保護。