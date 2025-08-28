史丹佛研究：AI衝擊特定職業 年輕客服、會計、軟體師就業跌13%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-28 20:40

史丹佛大學研究顯示，生成式 AI 的廣泛採用已開始衝擊美國勞工就業前景。22-25 歲從事客服、會計、軟體開發等容易被 AI 取代的高工作年輕員工，自 2022 年來就業率下滑 13%，但經驗豐富員工就業保持穩定。

研究顯示生成式AI開始取代特定職業的年輕員工，但對有經驗的員工影響較小。(圖:Shutterstock)

據《CNBC》周四 (28 日) 報導，史丹佛大學三名研究員周二發布此份報告。研究分析美國最大薪資軟體公司 ADP 中，數百萬名美國勞工薪資紀錄發現，早期大規模證據符合 AI 革命開始對美國勞動市場入門級員工產生重大衝擊的假設。

22-25 歲員工慘跌 13%

其中，首當其中的是 22-25 歲從事 AI 暴露度最高工作的員工，如客服、會計和軟體開發工程師等，從 2022 年來就業率下滑 13%。

相較之下，同領域資深員工以及從事 AI 較難取代的職業，如護理師的各年齡層員工，就業率保持穩定或成長。年輕健康照護人員的職缺成長甚至超過年長同事。

第一線生產和營運主管職位雖然也有年輕員工就業成長，但增幅小於 35 歲以上員工。

書本知識 vs 實務經驗

研究已試圖排除教育程度、遠端工作、外包等可能影響資料的因素。

史丹佛研究認為，這些發現可能解釋為何疫情後年輕員工就業成長停滯，但整體就業仍相對穩健。

年輕員工特別脆弱，因為 AI 容易取代來自正規教育的「書本知識」，但較難替代多年實務經驗累積的專業能力。

輔助性 AI 影響較小

研究員指出，並非所有 AI 應用都會減少就業。在 AI 扮演輔助角色、用於提升工作效率的職業中，就業率變化相對溫和。

這項尚未經同儕審查的研究，提供了 AI 取代工作的新證據。本月稍早高盛 (GS-US) 經濟學家也表示，生成式 AI 對勞動市場的影響已在就業數據中浮現，特別是科技業和年輕員工。