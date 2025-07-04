「人人搶奪剩餘資源」MIT經濟學家：AI最可怕的威脅不是失業而是技能貶值

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-04 07:30

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據《商業內幕》周四 (3 日) 報導，美國麻省理工大學（MIT）經濟學教授、經濟學家 David Autor 警告，AI 重塑勞動市場的真正威脅不是失業，而是技能價值崩潰。他預測可能出現電影「瘋狂麥斯」情境，即人人都有工作但薪水微薄，為剩餘資源競爭。

經濟學家示警AI將重塑勞動市場，讓有價值技能貶值。(圖:Shutterstock)

他在周三接受「Possible」播客訪談時發出警告，該節目由 LinkedIn(LNKD-US) 共同創辦人 Reid Hoffman 主持。

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Autor 警告，快速自動化可能帶來一個新世界，那裏人們仍有工作存在，但曾經創造能創造合理薪水的技能變得廉價且商品化。

技能貶值比失業更可怕

Autor 表示：「在我看來，更可能的情況更像《瘋狂麥斯：憤怒道》，每個人都在競爭少數不受某個軍閥控制的剩餘資源。」該電影描述的是一個反烏托邦，呈現後崩潰世界的稀缺和不平等。

雖然多位經濟學家和科技執行長擔心 AI 可能取代數百萬工人，Autor 認為真正的損害是讓有價值的技能變得不值錢。

從高技能到低薪服務業

他以打字員、工廠技術員甚至計程車司機為例，這些都是曾經的技術性、高薪工作，但科技已經讓它們降級或在某些情況下被取代。

「過去打字是非常有價值的技能，現在不太是了。」他說，這不意味著人們會失業，相反的，許多人可能轉入薪資較低的服務業工作，如餐飲服務、清潔、保全等，上述工作所需要得培訓少且薪資微薄。

Autor 解釋，自動化有兩種可能：一是幫你處理雜務，讓你專心做最擅長的事，提升工作層次；二是把專業的部分交給機器，只留下最基本的工作給人做，讓工作變得更低階。

企業求才標準改變

Autor 的擔憂日益反映在企業界。Salesforce(CRM-US)5 月研究預測，隨著 AI 快速普及，23% 的工人將在未來兩年內轉換工作，即使留在原職位的員工也會看到工作內容改變。

同時，科技主管越來越重視適應性、創造力和使用 AI 工具的能力，而不僅是技術專業化。

為了避免科技擴大不平等的未來，Autor 表示我們必須有意識地設計 AI 來支持工人。

Autor 引用哲學家朋友 Josh Cohen 的話表示，「未來不是預測練習——它是設計練習，你正在建構它」，因此突破困境不僅是運氣問題，而是做出良好集體選擇的問題，這極其困難。

聚焦醫療與教育

對 Autor 來說，最佳起點是將 AI 聚焦在能發揮最大效益的地方：擴大醫療、教育和有意義工作的機會。醫療和教育占美國 GDP 的 20%，其中很多由公共資金支持，這正是 AI 可以發揮巨大幫助的絕佳機會，其他工具都做不到這一點