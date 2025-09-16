愛立信攜手聯發科、仁寶、合勤、正文等台灣夥伴 整合AI、FWA打造5G新未來
鉅亨網記者吳承諦 台北
愛立信今 (16) 日於台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，邀集愛立信亞太地區領導團隊、新加坡電信（Singtel）、全球網路 API 領導者 Aduna，及產業夥伴聯發科技 (2454-TW) 與英特爾 (INTC-US)，聚焦「Beyond 5G 商模創新」與「AI 與行動技術演進」兩大主軸，探討行動通訊技術的未來發展與推動台灣市場的商業創新。
愛立信表示，AI、雲端與行動網路將是全球數位轉型的三大基石，隨著 AI 相關應用進入大規模商用，不僅生成式 AI 應用需要更強大的上行效能支援，AI 也正深度賦能 5G 網路，透過即時分析大量資料並縮短決策時間，大幅提升網路的運作效能。
而基於 AI 原生、開放 API 以及意圖式驅動設計的「高效能可程式化網路」，將在 5G 獨立組網（Standalone, SA）的基礎上，協助電信商佈建更具彈性、客製化的網路，為生成式 AI、擴增實境（XR）等應用場景提供一致且優質的使用體驗。
愛立信東北亞區總裁暨資深副總裁 Chafic Nassif 表示，每個人使用網路的方式不盡相同，行動通訊產業正積極探索為消費者與企業用戶提供具差異化的服務，而 5G 獨立組網和網路切片（network slicing）技術將賦能電信業者，為自動駕駛、智慧工廠和 AI 等應用提供超低延遲與高穩定性的連接，滿足未來 AI 應用帶來的龐大需求。
台灣愛立信總經理周大企表示，台灣的 5G 滲透率逐步提升，5G Advanced 在台灣擁有極高的潛力。全球領先電信商正透過 5G 獨立組網技術，以「差異化連接」探索全新的商業模式。
聯發科則認為，隨著技術快速發展，AI 推論的成本正大幅降低，邊緣 AI 的崛起強化了隱私保障與個人化體驗，而聯發科技不只專注 AI 晶片算力，更致力於協助服務供應商提升網路容量、降低成本，並提升用戶體驗，為電信與 OEM 產業帶來新一波的商業價值。
愛立信 2025 年最新全球市場調查顯示，固定無線接入（FWA）因其高彈性與便利性，成為家庭寬頻的最新選擇，在光纖佈建有限的地區，以其快速部署的潛力，成為縮短數位落差的最後一哩路，其易於安裝的優勢讓用戶以相對較低的成本，獲得良好的連接品質。
對電信商而言，5G 獨立組網進一步釋放了 FWA 的商業價值，透過最大化頻譜的使用效率與效能表現，開拓全新的營收來源，保持市場上的競爭優勢，愛立信也於論壇現場攜手永洋科技（AMIT）、亞旭電腦（Askey）、仁寶 (2324-TW)、正文 (4906-TW) 與合勤科技（Zyxel Communications）(3704-TW) 等台灣產業夥伴共同展示 FWA 最新應用，探索更多連接場景的新商機與發展潛力。
