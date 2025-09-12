鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-12 15:18

立委林俊憲今 (12) 日召開記者會指出，政府補助台灣 5G 網路已將近 5 年，滲透率僅只有 38.9%，成效不彰。數發部韌性建設司長牛信仁回應，若 5G 滲透率持續不理想，將通盤檢討補助政策方向與工具，期望促成更合理資費讓民眾享受科技進步成果。

5G補助5年滲透率不到四成 數發部：將全面檢討補助政策。(圖：shutterstock)

林俊憲表示，政府自 2020 年起透過「補助 5G 網路建設計畫」已投入約 221 億元，今年仍編列近 30 億元預算。然而截至今年 7 月底，三大電信業者 5G 滲透率表現不佳，遠傳最高 41.7%，中華電信 38.4%，台灣大哥大僅 37%。

數發部強調補助政策目標是希望民眾享受優質 5G 涵蓋與服務品質，同時營造智慧醫療、智慧製造、智慧農業等創新應用環境。牛信仁指出，補助用意在加速基礎建設並提升使用意願，期望透過合理資費達成消費者與業者雙贏。

林俊憲批評目前形成「業者享受補助、民眾承擔高資費」現象，已違背政策初衷。三大業者 5G 吃到飽方案最低資費 1399 元，相較 4G 的 599 元或 699 元方案價格翻倍，但服務品質未相應提升。

電信業者在 2020 年競標 5G 頻譜時共砸下 1422 億元天價標金，為加速回收成本將資費訂得過高。林俊憲點名中華電信作為龍頭應率先承擔政策責任，帶頭調整資費，並要求本月內送出降價方案給 NCC。