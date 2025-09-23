鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 19:00

當市場仍在談論「新三樣」(新能源汽車、鋰電池、太陽能產品) 重塑中國出口格局之時，一場更深層的產業變革已悄然啟幕，機器人精準執行、AI 深度學習、創新藥攻克頑疾等三股力量正匯聚成中國經濟高質量發展的新能量，接棒「新三樣」，形成引領未來的新「新三樣」矩陣。

告別新能源三劍客！中國新「新三樣」橫空出世 專家：中國產業升級的終極王牌（圖：Shutterstock）

機器人、AI 與創新藥之所以是新「新三樣」，這與當前國際科技競爭與中國經濟轉型的大背景緊密相關。全球百年變局加速演進，科技已成為大國競爭的主戰場，而在中國，經濟成長邏輯正從傳統要素驅動全面轉向新質生產力驅動，迫切需要新的戰略性產業支撐，而 AI 等技術突破也為中國產業升級帶來歷史性機會。

新「新三樣」正成為中國經濟發展的新引擎，它不僅是中國製造從「規模領先」走向「技術引領」的標誌，更是以創新驅動突破傳統成長瓶頸的關鍵路徑。機器人、AI 與創新藥分別代表智慧製造的根基、千行百業的「智慧大腦」與生命科學的價值高地，共同建構出技術密集、高附加價值的新經濟柱石。

政策上，中國發布《「人工智慧 +」行動意見》，明確了產業戰略地位。市場對這些賽道也給予高度認可。機器人領域，匯川技術市值超 2000 億元 (人民幣，下同)，北京證交所多家機器人概念股今年股價翻倍，AI 類股「紀聯海」與「易中天」業績、股價表現驚人，創新藥領域，恆瑞醫藥逼近 5000 億市值，百濟神州首度獲利，政策利好持續釋放。

從全球視野來看，中國新「新三樣」正從「並駕齊驅」向「領先」進發。機器人進入第一梯隊，AI 在應用層「並駕齊驅」且有部分領先，創新藥透過「出海」和合作快速突破。

然而，「卡脖子」風險依然存在，高階伺服馬達、AI 算力晶片、創新藥靶點發現等關鍵環節尚存弱點。

新「新三樣」的誕生與中國當前國內外局勢密切相關。世界大變局下，科技競爭成為全球經濟新主線，中國國內經濟發展邏輯從土地財政轉向新質生產力，AI 的突破為中國產業升級提供了機會。這不僅意味著產業由「規模優勢」向「技術引領」躍遷，更是以新質生產力為導向的產業升級思路，三大產業協同發力，形成緊密循環，產生「乘數效應」，構築戰略支點，強化中國在全球戰略先進領域的綜合競爭力。

在市場表現上，三大產業均吸引資本高度追捧。機器人賽道，匯川技術等大市值公司表現出色，北交所機器人概念股股價漲幅驚人，還有不少備戰 IPO 企業受資本青睞。AI 領域方面，大市值企業眾多，紀聯海與易中天備受矚目，中芯國際股價也表現亮眼，相關政策為產業發展注入政策確定性。

創新藥領域上，恆瑞醫藥、藥明康德等企業市值可觀，兩大重磅政策支持創新藥發展，中國創新藥企在出海及國際化上取得重要突破，重量級企業逐步走向獲利。

從國際競爭來看，中國新「新三樣」整體正處於從「並駕齊驅」向「領先」邁進的關鍵階段。機器人進展最快，已進入全球第一梯隊，人工智慧處於「並駕齊驅」階段，創新藥正從「跟跑」向「並駕齊驅」邁進。

中國具備超大規模市場、突出的工程化與產業化能力、制度與政策改革紅利等核心優勢，但也面臨「卡脖子」問題。要突破瓶頸，需持續加大底層技術與基礎科學投入，參與全球標準與監管規則制定。