廣達導入微軟GitHub Copilot 開發效率提升33%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-23 16:45

‌



台灣微軟 (MSFT-US) 今 (23) 日舉辦 DevDays Asia 2025 亞太技術年會，廣達 (2382-TW) 總管理處管理資訊中心處長李振忠分享，廣達導入微軟生成式 AI 編碼工具 GitHub Copilot 後，為公司帶來六大效益，其中，在開發效率上提升 33%。

廣達總管理處管理資訊中心處長李振忠分享導入微軟生成式AI編碼工具GitHub Copilot。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

李振忠表示，廣達導入 GitHub Copilot 後，為公司帶來六大效益，包含提升開發效率、降低學習曲線及培訓成本、提升程式碼品質與一致性、加速原型開發與創新、確保安全型與合規性，以及提升同仁滿意度與工作體驗。

‌



李振忠指出，GitHub Copilot 能快速生成程式碼建議，並根據自訂規範生成風格一致的程式碼，除可大幅減少寫程式時間，讓工程師能快速完成任務，提升 33% 的開發效率，並維持程式碼的品質，減少錯誤。

李振忠也分享，廣達導入 GitHub Copilot 分為 3 個階段，首先以人才與文化為優先，讓同仁理解 AI 帶來的機會、挑戰與風險，掌握相關知識後，建立共同語言一同與 AI 共事；第二是讓同仁親身體驗，讓 AI 可見、可用、可信，透過將 AI 應用在實際專案，從小專案開始，讓 AI 落地並可在工作流程中感受。

第三階段則是改變工作方式與重新定義工作，廣達鼓勵同仁以新角度思考如何重塑工作，透過定期 AI 小聚討論、分享創意活動，創造全新工作模式並提升競爭力。