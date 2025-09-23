search icon



技嘉GB300第四季量產 AI伺服器明年營收占比可望破6成

鉅亨網記者吳承諦 台北


PC 品牌技嘉 (2376-TW) 雖然第三季來到主機板旺季，因美國客戶於第二季因關稅議題提前備貨，第三季出貨動能有所放緩，而法人表示，AI 伺服器 GB200 開始量產出貨，加上費用管控得宜、毛利率回升下，獲利可望走強。

cover image of news article
技嘉GB300第四季量產 AI伺服器明年營收占比可望破6成。(圖：shutterstock)

法人指出，技嘉先前因台幣快速升值導致成本壓力，高價原物料已於 7 月大致用完，加上第三季調漲產品價格，毛利率已在 8、9 月回升；展望第四季，儘管為板卡淡季，但 AI 伺服器 GB300 新品即將上市，將成為雲端服務供應商建置 AI 基礎設施的重要選擇，可望帶動整體營收成長，


AI 伺服器已成為技嘉主要成長引擎，2025 年隨著輝達 B200、B300、GB200、GB300 等多項新品陸續推出，AI 伺服器在整體營收占比可望達到 59%。技嘉 AI 伺服器前 20 大客戶分布於美國、歐洲、亞太地區，客戶結構趨於多元化，有助分散營運風險。

在全球 AI 基礎建設需求持續擴大下，美系四大雲端業者資本支出預估 2025 年將達 3311 億美元、年增 45%，2026 年續增至 4143 億美元。技嘉作為輝達重要伙伴，將直接受惠於 AI 算力需求爆發。

展望 2026 年，技嘉將持續受惠 AI 產業蓬勃發展，板卡業務方面，輝達 50 系列新 GPU 的推出有助顯卡出貨，但受基期墊高影響，主機板及繪圖卡營收成長幅度將趨緩。

法人提到，AI 伺服器仍是主要成長動能，隨著 GB200、GB300 及未來 Rubin 系列產品陸續導入，預期 AI 伺服器營收占比將提升至 6 成，隨著 AI 伺服器業務規模經濟效益顯現，營運槓桿效應逐步發酵，營益率逐步改善，可望帶動獲利走強。

文章標籤

技嘉顯卡AI伺服器

相關行情

技嘉283+0.71%
技嘉283+0.71%
美元/台幣30.268+0.06%

