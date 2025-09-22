〈房產〉投機客淡出 房地合一2.0短線交易下降 持有5-10年交易占比突破4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-22 12:33

房仲業者統計財政部《房地合一 2.0》相關數據發現，《房地合一 2.0》自 2021 年 7 月上路至 2025 第一季止，遭到課徵 45% 重稅的房市短期交易案件已累計 9.4 萬件，不過最新的 2025 首季數據顯示，2 年內遭課徵 45% 重稅的短期交易占比已降至 13.8%，創《房地合一 2.0》上路以來的新低。

房仲：房地合一2.0短線交易占比下降 持有5-10年的買賣交易占比大增。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部資料統計，自 2021 年 7 月《房地合一 2.0》上路之後，持有二年內短期交易遭課徵 45% 稅率件數依舊持續增長。反映短期買賣交易仍然活躍。不過隨著時間推移，從 2022 年開始，內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，及 2023 年《平均地權條例》正式修法上路後，短期交易占比開始出現減少。

從《房地合一 2.0》上路以來，數據顯示，2 年內短期交易占比從 2021 年第三季的 26.1% 減少至 2023 年的 19.8%，2025 年第一季短期交易占比更是降至 13.8%，有逐年遞減的趨勢，顯示以短線買賣的投機客已經淡出市場。

相較之下，20% 稅率件數卻呈現明顯攀升。自《房地合一 2.0》上路後，持有 5~10 年課徵 20% 的買賣交易占比從 2021 年第三季的 21.8% 大增至最新 2025 年第一季的 42.3%，占比突破四成，成為市場交易主流。