〈房產〉投機客淡出 房地合一2.0短線交易下降 持有5-10年交易占比突破4成
鉅亨網記者張欽發 台北
房仲業者統計財政部《房地合一 2.0》相關數據發現，《房地合一 2.0》自 2021 年 7 月上路至 2025 第一季止，遭到課徵 45% 重稅的房市短期交易案件已累計 9.4 萬件，不過最新的 2025 首季數據顯示，2 年內遭課徵 45% 重稅的短期交易占比已降至 13.8%，創《房地合一 2.0》上路以來的新低。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部資料統計，自 2021 年 7 月《房地合一 2.0》上路之後，持有二年內短期交易遭課徵 45% 稅率件數依舊持續增長。反映短期買賣交易仍然活躍。不過隨著時間推移，從 2022 年開始，內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，及 2023 年《平均地權條例》正式修法上路後，短期交易占比開始出現減少。
從《房地合一 2.0》上路以來，數據顯示，2 年內短期交易占比從 2021 年第三季的 26.1% 減少至 2023 年的 19.8%，2025 年第一季短期交易占比更是降至 13.8%，有逐年遞減的趨勢，顯示以短線買賣的投機客已經淡出市場。
相較之下，20% 稅率件數卻呈現明顯攀升。自《房地合一 2.0》上路後，持有 5~10 年課徵 20% 的買賣交易占比從 2021 年第三季的 21.8% 大增至最新 2025 年第一季的 42.3%，占比突破四成，成為市場交易主流。
陳金萍表示，《房地合一 2.0》修法上路後，短期交易期間從 1 年內交易改成 2 年內交易，都須被課徵 45% 的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻，有效抑制短期炒作交易的風氣。從數據顯示，短期交易 45% 的占比的確有減少，而 5-10 年的交易占比則是有明顯增加，意味著在此政策修法後，持有年限拉長，市場將更加走向「長期持有為主」，的確有達成抑制短期炒作交易的成效。
