2025-09-23

美國總統川普上周五 (19 日) 簽署的 H-1B 簽證費用新規定引發科技業巨震，每份簽證費用從原先的 1700 至 4500 美元暴漲至 10 萬美元，此舉不僅讓資本市場高度緊張，更直接衝擊著高度依賴國際人才的美國科技產業，尤其是主導美股走勢的「七巨頭」。

新創企業也受害！一文看懂川普H-1B新政如何影響美股科技「7巨頭」

美國科技企業長期依賴來自印度、中國等國的高素質低成本勞動力，尤其在技術研發領域。數據顯示，去年印度員工佔 H-1B 簽證持有者的 71%，而標普 500 資訊科技指數今年迄今累計上漲 19.75%，遠超過標普 500 指數 13.7% 的漲幅，「七巨頭」今年來報酬率也全數轉正。

但如今，每位外籍員工 10 萬美元的簽證費如同「成本炸彈」，以印度技術員工為主的 H-1B 群體，將成為美國科技企業的沉重負擔。

根據美國勞工部數據，2025 財年迄今，近 50% 的 H-1B 簽證申請與「專業、科學和技術服務」領域相關，而科技業吸收了絕大多數此類簽證持有者。更重要的是，約 30% 的 H-1B 員工年薪低於 10 萬美元，僅 10% 超過 20 萬美元，這意味著對多數普通技術職位而言，簽證費恐直接「吃掉」員工年薪，企業用人成本將急劇攀升。

儘管科技巨頭財力雄厚，短期內也許能消化這一成本，但華爾街已嗅到長期風險。

Reach Strategic Wealth 公司合夥人 Michael Kelly 說：「短期內股價可能不會有直接衝擊，但華爾街厭惡不確定性。若人才短缺導致產品延遲或利潤壓力，獲利倍數可能被拖累，投資人會緊盯企業招募動態。」

相較於科技巨頭，新創公司恐遭遇更致命的打擊。SSM Legal 律師 Lindsey Mignano 說，美國 40-70% 由創投支持的高成長科技新創公司中，至少有一位外國出生的創辦人，尤其是在 AI 和深度科技領域。

許多外國創辦人透過註冊新創公司申請 H-1B 簽證，而創投通常要求其定居美國以拓展合作，但 10 萬美元的固定成本對新創企業堪稱「天文數字」。在同等條件下，外國創辦人可能放棄赴美創業，創投也會更傾向投資本土企業。

西雅圖移民業者 Boundless 批評道：「10 萬美元門檻會讓 H-1B 淪為『奢侈工作許可』。」

移民專家也擔憂，這項新門檻加上先前對學生簽證的嚴格審查，將嚴重削弱美國吸引全球頂尖人才的能力。

倉儲物流 SaaS 平台 Finmile 執行長 Rich Pleeth 說：「美國以前吸收全球最優秀的人才，移民直接湧入亞馬遜、微軟、Meta、蘋果和谷歌等公司。如果人們想建立一個世界級的總部，會選擇在舊金山、奧斯丁或紐約，因為那裡人才濟濟，而且簽證相對容易，但眼下，儘管許多公司可能仍會為某些高階主管支付簽證費，且美國仍是個極具吸引力的生活和工作地點，但這項新政舉措無疑讓這一切變得更為困難。」

看看以往那些獲得 H-1B 簽證的傑出人士，就能印證這種觀點。正如 Pleeth 所舉例的，谷歌母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 當初持學生簽證來到美國，然後在麥肯錫獲得 H-1B 簽證，之後加入谷歌，而微軟執行長 Satya Nadella 甚至曾為了加快辦理 H-1B 簽證以便妻子能來美國與他團聚而放棄綠卡。