CNN：英國為川普擺足排場 換來了什麼？

川普日前赴英國國是訪問，他在國宴致詞中表示美英關係「牢不可破」。事實上，英國政府整整一周都在擔心，川普造訪期間的一次失誤，就可能毀掉兩國間的「特殊關係」，甚至毀掉施凱爾的首相職位。

CNN 分析指出，這次是川普第二次對英國進行國事訪問，但時機對時任首相來說卻相當不利。就在川普抵達前幾天，首相不得不撤換駐美大使，因為他與已定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係過於密切。同時，首相也必須設法避免讓外界將川普與艾普斯坦過去的往來畫上等號。

如今訪問結束，英國開始清點成果：在這兩天中，英國為川普奉上了最盛大的禮遇，而這究竟換來了什麼？

科技繁榮協議 不過是「矽谷二手貨」？

施凱爾最大的收穫是與美國企業簽署總額 1500 億英鎊的「科技繁榮協議」，其中約 310 億英鎊將來自美國科技巨頭，用於加強英國的人工智慧和科技基礎設施，而這筆投資的大部分（900 億英鎊）將在未來 10 年內來自私人資本公司黑石集團。

英國政府宣稱，這筆投資將創造 7,600 個就業機會。

不過，並非所有人都買單，認為許多投資原本就是商業決定，只是被綁在一起湊成這筆「協議」，以配合川普的訪問。

查塔姆研究所（Chatham House）計畫主任奧沙利文（Olivia O’Sullivan）告訴 CNN：「這些協議的一些細節，包括英國為了維持這些密切的科技關係而做出了哪些讓步，都存在著很大的問號。」

曾任英國副首相、近期剛卸下 Meta 首席政策執行長一職的尼克 · 克萊格（Nick Clegg）警告，這項科技協議充其量不過是「矽谷的二手貨」。

克萊格在劍橋的一場會議上表示：「我們在科技上就像個附庸國。從某種意義上說，這項美英科技協議，只是英國緊抓著山姆大叔衣角不放的另一種表現。」

不過，美英兩國在核能方面找到共同點，雙方簽署協議以便更容易在兩國建造核電廠。

關稅與外交政策 沒盼到重大突破

然而，這些交易的潛在經濟效益仍需時日。從短期來看，英國經濟將維持在川普抵達時的狀態。

儘管川普對大多數英國商品課徵的 10% 關稅，低於他對歐盟徵收的稅率；儘管英國可以吹噓自己是第一個與美國達成後關稅貿易協議的國家，但 10% 的關稅仍然是 10%，比川普上任時的稅率高出許多。此外，這項貿易協議的實質內容依然有限。

在川普到來之前，英國曾希望美國能取消目前對其鋼鐵出口徵收的 25% 關稅，但這個計畫現在已遭到擱置，使得英國鋼鐵產業更瀕臨崩潰。上個月，英國第三大鋼鐵廠已倒閉並由政府接管。

在外交政策方面，施凱爾也成功避免了重大爭端。儘管川普表示他不同意英國承認巴勒斯坦國，但他並未強烈批評施凱爾。