鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 15:10

《黑天鵝》理論提出者 Nassim Nicholas Taleb 弟子、避險基金經理人 Mark Spitznagel 最新表示，當前美國市場環境與 1929 年華爾街崩盤前驚人相似，但投資人或許還有一線喘息之機。

1929噩夢重演？黑天鵝基金經理人：美股環境堪比崩盤前夜 但最後一輪狂歡或許未結束（圖：Shutterstock）

Spitznagel 憑藉獨特的尾部風險避險策略，在歷次市場暴跌中逆勢斬獲巨額收益。2015 年，他在市場「閃崩」時，單日為客戶賺取 10 億美元，在雷曼兄弟破產及新冠疫情時引發的市場崩盤時亦表現亮眼。

‌



如今，Spitznagel 再次發出警告，當前股市大幅上漲很像 1929 年初，在「咆哮的二十年代」繁榮基礎上又大幅攀升。

他指出，這種先狂喜後災難性崩盤的場景，恰是其投資策略的最佳土壤。

不同於多數試圖預測暴跌時機的基金經理，Spitznagel 並不依賴解讀蛛絲馬跡。他坦言：「即便最聰明的交易員也無法預知疫情或交易故障。」

Spitznagel 旗下環球投資 (Universa Investments) 的避險邏輯是：長期持有成本極低的尾部風險避險工具(如特殊衍生品)，這類工具在多數時間可能虧損，但一旦市場急跌便能帶來巨額回報。

2024 年 7 月，Spitznagel 便預警市場將出現非常、非常糟糕的情況，但同時也提示股市會有一輪最後的上漲。自那以後，標普 500 指數累計上漲 23%。

對於普通投資者，Spitznagel 傳遞了兩大訊息，不需要過度糾結「擇時」，試圖因恐慌新聞調整組合往往代價高昂，若無法購買複雜避險工具，長期持有資產仍是可行之選，但投資人面臨的最大風險並非市場本身，而是投資者自己。數據顯示，多數人難以做到長期持有。

儘管預警「報應」可能比 1929 年更嚴重，根源在於聯邦政府對市場的反覆救助，如同頻繁撲滅小火導致乾柴堆積，Spitznagel 也承認當前環境對股市短期仍有利。

聯準會 (Fed) 降息預期等因素有望推動標普 500 指數短期內突破 8000 點(較目前漲 20%）。歷史數據亦顯示，1980 年以來熊市前 12 個月標普 500 年化報酬率高達 26%，1929 年高峰前 12 個月漲幅更是其兩倍多。

目前市場的「反常樂觀」跡象明顯。法人股票持倉比例達 2007 年 11 月來最高，此後不久爆發慘烈熊市，家庭股票配置比例超越網路泡沫時期，投資級債券風險溢價降至 1998 年以來最低，4 月「解放日」恐慌期間交易所交易量險些觸及 4 月紀錄。