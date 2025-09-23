search icon



1929噩夢重演？黑天鵝基金經理人：美股環境堪比崩盤前夜 但最後一輪狂歡或許未結束

鉅亨網編譯陳韋廷


《黑天鵝》理論提出者 Nassim Nicholas Taleb 弟子、避險基金經理人 Mark Spitznagel 最新表示，當前美國市場環境與 1929 年華爾街崩盤前驚人相似，但投資人或許還有一線喘息之機。

cover image of news article
1929噩夢重演？黑天鵝基金經理人：美股環境堪比崩盤前夜 但最後一輪狂歡或許未結束（圖：Shutterstock）

Spitznagel 憑藉獨特的尾部風險避險策略，在歷次市場暴跌中逆勢斬獲巨額收益。2015 年，他在市場「閃崩」時，單日為客戶賺取 10 億美元，在雷曼兄弟破產及新冠疫情時引發的市場崩盤時亦表現亮眼。


如今，Spitznagel 再次發出警告，當前股市大幅上漲很像 1929 年初，在「咆哮的二十年代」繁榮基礎上又大幅攀升。

他指出，這種先狂喜後災難性崩盤的場景，恰是其投資策略的最佳土壤。

不同於多數試圖預測暴跌時機的基金經理，Spitznagel 並不依賴解讀蛛絲馬跡。他坦言：「即便最聰明的交易員也無法預知疫情或交易故障。」

Spitznagel 旗下環球投資 (Universa Investments) 的避險邏輯是：長期持有成本極低的尾部風險避險工具(如特殊衍生品)，這類工具在多數時間可能虧損，但一旦市場急跌便能帶來巨額回報。

2024 年 7 月，Spitznagel 便預警市場將出現非常、非常糟糕的情況，但同時也提示股市會有一輪最後的上漲。自那以後，標普 500 指數累計上漲 23%。

對於普通投資者，Spitznagel 傳遞了兩大訊息，不需要過度糾結「擇時」，試圖因恐慌新聞調整組合往往代價高昂，若無法購買複雜避險工具，長期持有資產仍是可行之選，但投資人面臨的最大風險並非市場本身，而是投資者自己。數據顯示，多數人難以做到長期持有。

儘管預警「報應」可能比 1929 年更嚴重，根源在於聯邦政府對市場的反覆救助，如同頻繁撲滅小火導致乾柴堆積，Spitznagel 也承認當前環境對股市短期仍有利。

聯準會 (Fed) 降息預期等因素有望推動標普 500 指數短期內突破 8000 點(較目前漲 20%）。歷史數據亦顯示，1980 年以來熊市前 12 個月標普 500 年化報酬率高達 26%，1929 年高峰前 12 個月漲幅更是其兩倍多。

目前市場的「反常樂觀」跡象明顯。法人股票持倉比例達 2007 年 11 月來最高，此後不久爆發慘烈熊市，家庭股票配置比例超越網路泡沫時期，投資級債券風險溢價降至 1998 年以來最低，4 月「解放日」恐慌期間交易所交易量險些觸及 4 月紀錄。

Spitznagel 總結道：「市場存在的意義彷彿就是為了『坑』人。」

