在與 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US)達成策略夥伴關係同日，OpenAI 執行長奧特曼週一 (22 日) 也在 X 平台上發了條讓全球 AI 圈炸鍋的消息，也就是即將推出新功能，但因成本增加恐要調漲收費。

年底部署百萬顆GPU！OpenAI：將推出需大量算力新功能 新產品要額外付費（圖：Shutterstock）

這位 OpenAI 掌門人在推文中寫道：「我們要推出需要大量算力的新功能了！因為成本太高，有些功能只能 Pro 用戶先用，還有新產品要額外付費！」

專家指出，奧特曼最新發言意味著 ChatGPT 將突然變成「超級大腦」模式，但代價是錢包要變瘦了。

此前有報導指出，OpenAI 打算在今年底前部署 100 萬張 GPU，這一數字比馬斯克 xAI 用 20 萬張 GPU 整整多出 4 倍。

對此 OpenAI 產品長 Kevin Weil 說：「每次拿到更多 GPU，立刻就被用光了！」

Weil 這句話除道出矽谷「算力飢渴」的現狀外，也凸顯 AI 競賽持續升溫。

另一科技巨頭 Meta 也在瘋狂砸錢買 GPU，聲稱要讓「每個研究員的算力」成為競爭優勢。

科技巨頭們都在押注算力，認為誰得到算力就掌握了 AI 的話語權，奧特曼的野心則更大，但隨著 AI 越來越聰明，用戶的錢包卻要越來越「輕鬆」。

不過，奧特曼也承諾，長期目標還是讓 AI 更便宜、更普及。

但業內人士分析，短期內算力成本居高不下，AI 服務的商業化變現壓力大，部署 100 萬張 GPU 的龐大投入、能源消耗及技術研發費用，最終都將轉嫁到用戶身上。