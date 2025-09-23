年底部署百萬顆GPU！OpenAI：將推出需大量算力新功能 新產品要額外付費
鉅亨網編譯陳韋廷
在與 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US)達成策略夥伴關係同日，OpenAI 執行長奧特曼週一 (22 日) 也在 X 平台上發了條讓全球 AI 圈炸鍋的消息，也就是即將推出新功能，但因成本增加恐要調漲收費。
這位 OpenAI 掌門人在推文中寫道：「我們要推出需要大量算力的新功能了！因為成本太高，有些功能只能 Pro 用戶先用，還有新產品要額外付費！」
專家指出，奧特曼最新發言意味著 ChatGPT 將突然變成「超級大腦」模式，但代價是錢包要變瘦了。
此前有報導指出，OpenAI 打算在今年底前部署 100 萬張 GPU，這一數字比馬斯克 xAI 用 20 萬張 GPU 整整多出 4 倍。
對此 OpenAI 產品長 Kevin Weil 說：「每次拿到更多 GPU，立刻就被用光了！」
Weil 這句話除道出矽谷「算力飢渴」的現狀外，也凸顯 AI 競賽持續升溫。
另一科技巨頭 Meta 也在瘋狂砸錢買 GPU，聲稱要讓「每個研究員的算力」成為競爭優勢。
科技巨頭們都在押注算力，認為誰得到算力就掌握了 AI 的話語權，奧特曼的野心則更大，但隨著 AI 越來越聰明，用戶的錢包卻要越來越「輕鬆」。
不過，奧特曼也承諾，長期目標還是讓 AI 更便宜、更普及。
但業內人士分析，短期內算力成本居高不下，AI 服務的商業化變現壓力大，部署 100 萬張 GPU 的龐大投入、能源消耗及技術研發費用，最終都將轉嫁到用戶身上。
更重要的是，隨著 AI 能力邊界不斷突破，從文本生成到複雜推理、多模態交互，每一步技術躍遷都需要更強大的算力支撐，這場「算力軍備競賽」沒有回頭路。
