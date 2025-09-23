鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-23 11:40

近期全球金融市場動態變化甚劇，美國聯準會 (Fed)9 月重啟降息循環，國泰投信表示，在這樣的環境下，傳統的股票或單一債券資產，承受利率與景氣的壓力風險大幅上升，相比之下，平衡型基金同時配置股票與債券等多類資產，具備「攻防兼備、分散風險」的特性，成為投資人理想的防禦與成長兼具的工具。

聯準會重啟降息 法人：布局平衡型基金 美股美債行情通吃。(圖：shutterstock)

范姜佩瑩指出，國泰美國多重收益平衡基金最大優勢是股票部位聚焦在受惠 AI 趨勢的科技股，成分股包含 AI 軟體供應商 Palantir、全球第二大軟體公司 Oracle、GPU 霸主 Nvidia、社群媒體巨擘 Meta 等，全是 AI 發展的領先者，今年股價漲勢驚人，掌握全球科技發展趨勢。

展望未來，范姜佩瑩表示，川普力拚 2026 期中選舉，2025 年的首年績效將會被放大檢視，美國聯準會的貨幣政策走向仍須關注，隨著勞動數據走弱，加上通膨走勢仍可控，目前市場預期至年底仍有機會再降息兩碼。歷史經驗顯示，降息循環有望帶動債券殖利率下滑，屆時將推升債券價格，對投資等級公司債、政府公債及高評級金融債形成支撐；其次，成長溫和下行的情境下，搭配寬鬆的資金環境，也有利股市表現。