鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 10:20

‌



中國國務院新聞辦公室周一 (22 日) 舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，中國央行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清、中國人民銀行副行長兼國家外匯局局長朱鶴新出席，回應市場關注的熱門話題，涵蓋貨幣政策、金融化等市場發展。

中國「十四五」金融奇蹟！股債市規模全球第二、金融監管升級 外匯存底連20年全球第一（圖：Shutterstock）

潘功勝表示，截至今年 6 月末，中國銀行業總資產近 470 兆元 (人民幣，下同)，位居世界第一，股票、債券市場規模居世界第二，外匯存底規模連 20 年居首。金融服務實體經濟質效顯著提升，科技型中小企業貸款、普惠小微貸款、綠色貸款年均成長超過 20%。

‌



在風險化解方面，地方政府融資平台風險大幅收斂，融資平台數量較 2023 年初下降超 60%，金融債務規模下降超 50%，高風險中小銀行數量較峰值明顯壓降，相當部分省份已實現動態清零。

房地產金融支持方面，透過優化首付比、房貸利率等政策，降低存量房貸利率，每年可為逾 5000 萬戶家庭減少利息支出約 3000 億元。

至於聯準會 (Fed) 降息影響，潘功勝表示，全球市場反應平穩，中國貨幣政策堅持「以我為主、兼顧內外均衡」，當前實施適度寬鬆政策，後續將根據經濟形勢綜合運用工具，保持流動性充裕、融資成本下降，維護金融市場與匯率穩定。

李雲澤指出，目前銀行業保險業總資產超 500 兆元，5 年平均成長 9%，全球最大信貸和第二大保險市場地位較穩定。5 年來，透過信貸、債券、股權等為實體經濟提供新增資金 170 兆元，科研技術貸款、製造業中長期貸款、基礎建設貸款年均增幅分別達 27.2%、21.7%、10.1%，普惠型小微企業貸款餘額 36 兆元，是「十三五」末的 2.3 倍，利率下降 2.3 個百分點。

此外，在防範化解金融風險上也成效顯著，高風險機構數量與資產規模大幅壓降，部分省份實現高風險中小機構動態清零，整治金融亂象，清退違法違規股東超 3600​​個，處置不法金融集團，遏制脫實向虛。保險法修訂正加速推進，5 年發布監理規制 171 件，基本建立全生命週期制度體系。

吳清也表示，「十四五」期間資本市場實現量質雙升，法規制度體系完善，市場功能健全。今年 8 月 A 股總市值首破 100 兆元，近五年股債融資合計 57.5 兆元，直接融資比重升至 31.6%，科技類股市值佔比超 1/4，高於銀行、非銀金融、房地產合計佔比。上市公司分紅、回購超 10.6 兆元，較「十三五」成長超 8 成。投資端改革突破，中長期資金持有 A 股流通市值約 21.4 兆元，較「十三五」末成長 32%，融資端深化，未獲利科創企業註冊、創業板新標準受理等進展順利，上市公司高品質發展機製完善，207 家公司平穩退市，高水準開放，外資持有 A 股市值 3.49 億元上市公司。下一步將從增強市場適配性、發揮中長期資金作用、提升上市公司品質、提高監管精準性等持續發力。