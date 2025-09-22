鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-22 18:25

台灣大 (3045-TW) 參展 2025 台北國際連鎖加盟大展，展示 11 項 AI 解決方案，涵蓋接單、行銷、營運到支付，助力中小企業降本增效，以因應缺工問題。

台灣大提供11項開店解決方案，助力中小企業利用AI降本增效。(圖：台灣大提供)

台灣大將於 10 月推出「OP 開店包 App」，結合行動市話與 AI 語音預約服務三合一應用，店家手機接市話，不漏接電話，透過 AI 協助用戶定位。另外，也展出「店家寬頻」、「myBZ+ 我的店家」、「線上點餐系統」、「智慧餐飲機器人」、「AI 顧客經營系統」與先買後付「大哥付你分期」等核心方案。

同時，邀請合作夥伴展示「AI 急時人力媒合服務」、「AI 聲音行銷服務」與「智慧票券系統」，透過完整的一站式解決方案，協助店家在缺工與競爭激烈的環境下，找到最適合的工具與合作資源，實現營運升級。