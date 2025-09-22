輝達與阿布達比科技創新研究院成立聯合研究實驗室 開發下一代AI模型和機器人
鉅亨網編譯陳韋廷
阿布達比科技創新研究院 (TII) 與輝達周一 (22 日) 宣佈，在阿拉伯聯合大公國成立一個專注於開發下一代 AI 模型和機器人平台的聯合研究實驗室。該實驗室是輝達在中東地區首個 AI 技術中心，結合 TII 的多學科研究能力與輝達的 AI 模型及計算能力，推動全球 AI 的快速發展。
《路透社》報導，TII 將使用輝達專門的邊緣 GPU 晶片 Thor，推進機器人技術等領域的研究。
TII 執行長 Najwa Aaraj 表示，Thor 晶片是一款支援先進機器人系統開發的晶片，TII 目前正在研發類人機器人、四足機器人及機械臂等專案。
Aaraj 還說，TII 與輝達已有長期合作，TII 一直使用輝達晶片訓練自有語言模型。雙方關於聯合實驗室的討論始於約一年前，實驗室將設有雙方團隊，並打算為該專案招聘更多專職人員。
TII 是阿布達比高級技術研究委員會 (Advanced Technology Research Council) 旗下應用研究部門，隸屬於阿聯政府，致力於推動阿聯成為全球 AI 領域的重要參與者。
近年來，身為主要石油出口國的阿聯在 AI 領域已投入數十億美元。
