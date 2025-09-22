日銀啟動拋售ETF等資產 坦言「100年才賣得完」

鉅亨網新聞中心 2025-09-22 13:20

日本銀行（日銀）在執行長達 13 年、總額高達 70 兆日元的 ETF 與 REIT 購買政策後，上週宣布將進入退場階段。然而，日銀總裁植田和男坦言，若要將這些資產逐步出售回市場，可能需要超過 100 年的時間，任務艱鉅並充滿挑戰。

日銀啟動拋售ETF與REIT 坦言「100年才賣得完」。(圖:shutterstock)

日銀上周宣布，將開始以買進成本為基準，逐年向市場拋售約 3,300 億日元（約 674.3 億新台幣的 ETF，以及 50 億日元（約 10.22 億新台幣）的 J-REIT 不動產投資信託部位；具體執行將在準備工作完成後展開。

日銀總裁植田和男在 19 日的記者會上明確表示，日銀將以極其長期的時間跨度來執行資產出售計畫，「全部賣完可能要花超過 100 年」。並強調未來不會重啟 ETF 購買。這項政策的終止，代表著日銀結束了這項在過去 10 多年中，透過主動購買風險資產來干預股市的罕見寬鬆措施。

自 2010 年起，日銀將購買 ETF 視為擺脫通貨緊縮的重要工具，並在前總裁黑田東彥的領導下，於 2013 年啟動「異次元寬鬆」後大幅擴大購買規模。這項政策在股市下跌時提供了支撐，對維持市場穩定發揮了重要作用。

然而，此政策也招致不少批評。有觀點認為，央行的介入扭曲了市場價格，使得股價無法真實反映企業業績。此外，將股票表決權交由資產管理公司行使，也引發了對公司治理可能被削弱的擔憂。

日銀內部曾探討多種退場方案，包括將 ETF 轉移給政府旗下機構或分發給國民。但由於擔心在市價出售時可能產生虧損，最終選擇了將資產逐步賣回市場的策略。

儘管此舉可能導致股價下跌，但為了避免大規模拋售引發市場混亂，日銀決定採取長期、漸進的方式。植田和男總裁對此表示，雖然長期拋售存在弊端，但影響不會特別大。

根據日生基礎研究所的數據，截至 9 月，日銀持有的 ETF 市值高達 85 兆日元，相當於東證主機板總市值的約 8%，甚至超過了日本養老基金（GPIF）的股票持股。

日銀的長期拋售計畫並非沒有風險。如果未來股市大幅下跌，日銀所持有的 ETF 可能產生帳面虧損，進而影響日銀的財務狀況。日銀在最初制定購買方針時，就明確了「極力避免擾亂市場」、「以合理價格進行」以及「極力避免央行產生損失」等原則。

植田總裁也強調，如果市場發生重大變化，日銀將回歸基本方針，並在必要時採取適當措施。