鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-22 15:40

‌



市場消化日銀將拋售 ETF 的消息，以及半導體維持強勁漲勢，日本股市買氣回籠，周一 (22 日) 開高走高，日經 225 指數 (NKY) 終場上漲 0.99% 或漲 447.85 點，報 45,493.66 點，再度刷新歷史收盤高點紀錄。

〈日股盤後〉買氣回籠 日經指數強彈447點再創新高。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 0.49% 或漲 15.49 點，報 3,163.17 點。

‌



受到美股道瓊與標普指數上周五收盤創新高激勵，日本半導體類股持續嗨翻，東京威力科創狂飆 3.87%，愛德萬測試大漲 3.2%。權值股部分，優衣庫母公司迅銷上漲 1.92%，軟銀則下挫 2.42%。

分析師認為，市場上周對於日銀拋售 ETF 與 REIT 資產的反應有點過度，事實上日銀釋出速度非常緩慢，其總裁植田和男也直言「全部賣光要花 100 年」，採取長期、漸進的方式，就是為了避免大規模拋售引發市場混亂。