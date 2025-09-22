search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

〈日股盤後〉買氣回籠 日經指數強彈447點再創新高

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


市場消化日銀將拋售 ETF 的消息，以及半導體維持強勁漲勢，日本股市買氣回籠，周一 (22 日) 開高走高，日經 225 指數 (NKY) 終場上漲 0.99% 或漲 447.85 點，報 45,493.66 點，再度刷新歷史收盤高點紀錄。

cover image of news article
〈日股盤後〉買氣回籠 日經指數強彈447點再創新高。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 0.49% 或漲 15.49 點，報 3,163.17 點。


受到美股道瓊與標普指數上周五收盤創新高激勵，日本半導體類股持續嗨翻，東京威力科創狂飆 3.87%，愛德萬測試大漲 3.2%。權值股部分，優衣庫母公司迅銷上漲 1.92%，軟銀則下挫 2.42%。

分析師認為，市場上周對於日銀拋售 ETF 與 REIT 資產的反應有點過度，事實上日銀釋出速度非常緩慢，其總裁植田和男也直言「全部賣光要花 100 年」，採取長期、漸進的方式，就是為了避免大規模拋售引發市場混亂。

此外，受到巴菲特增持消息帶動，三井物產上漲 1.34%，這項投資決策延續巴菲特對日本貿易產業的長期看好，其餘五大商社股價也同步走揚。
 

文章標籤

日股日股盤後日銀BOJ

相關行情

台股首頁我要存股
日經225指數45493.660.99%
東證指數TOPIX3165.380.56%
道瓊指數46315.270.37%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty