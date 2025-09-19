〈日股盤後〉日銀啟動減持ETF 日股急殺、日元強漲
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
日本股市周五 (19 日) 開高，但在日本央行宣布利率不變，並且將開始出售日股 ETF（指數股票型基金）部位後，日股一度急殺重挫逾 800 點、日元拉升 0.5%，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 0.57% 或跌 257.62 點，報 45,045.81 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌 0.35% 或跌 11.19 點，報 3,147.68 點
半導體類股漲勢依舊亮眼，雷泰光電狂飆 12.49%，輝達供應商愛得萬測試 (Advantest) 上漲 3.37%，東京威力科創走升 0.61%。
此外，軟銀集團上漲 0.66%，收報 18,375 日元，創掛牌上市來收盤新高。軟銀集團旗下「願景基金」傳出將裁員 20%，藉此將資源轉向創辦人孫正義所推動的大規模 AI 計畫。
日銀周五宣布，維持短期政策利率在 0.5% 不變，符合市場普遍預期。會後聲明指出，美國經濟放緩與川普政府推動的關稅措施，可能衝擊出口並拖累復甦步伐，顯示政策官員仍保持謹慎。
同時，日銀宣布，2026 年度起，每年將出售約 6,200 億日圓的 ETF 持倉，逐步縮減在超寬鬆時期累積的龐大資產，釋出貨幣政策正常化訊號。
值得注意的是，日本央行內部對利率決定的投票比為 7 比 2，審議委員高田創、田村直樹因支持升息而投反對票。這是總裁植田和男任內首次遭遇兩名委員反對利率不變。
新加坡盛寶銀行投資策略師 Charu Chanana 表示，田村直樹和高田創的反對意見，凸顯日本央行內部鷹派壓力不斷增加。雖然大多數日本央行官員仍傾向走穩健的道路，但兩位審議委員對今天的決定投下反對票，顯示日本內部討論正傾向於加快正常化進程。
