鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-31 17:37

台灣智慧手機市場 2025 年 11 月銷售數字出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11 月手機市場整體銷售量約 51.6 萬部，與上月 56.5 萬台高峰相比，銷售量下滑 9%，總銷售額也跌 15%。

台灣11月手機市場價跌量縮 iPhone 17系列撐盤包辦熱銷前五名。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信觀察，在連續兩個月新機熱潮後，本月受到年末購物季活動分散、黑色星期五與雙 11 促銷節奏影響，市場轉向理性購買期，買氣略為收斂，本月全台最熱銷手機仍由蘋果 iPhone 17 系列包辦前五名，然而單機冠軍寶座悄然易位，由 iPhone 17（256GB）奪冠，非蘋陣營方面，三星 Galaxy A56（12GB/256GB）依舊是全台最暢銷的安卓手機。

傑昇通信分析，隨著年末購物季來臨，民眾消費行為受到雙 11、黑色星期五，到實體通路的週年慶等大型購物節的強烈干擾，市場結構與 10 月相比出現明顯變化，前 20 名中蘋果僅守住 7 席，且整體銷量全數下跌。

除了冠軍機型更迭為 iPhone 17（256GB），最明顯的是 iPhone 17 Pro Max（512GB）單機銷量重挫 38%，成為衰退幅度最驚人的機型，由於新機上市後首波供應回補完成釋放，部分高階規格版本在 11 月出現短暫供貨不穩，加上價格尚未明顯鬆動，讓原本觀望的高階用戶轉而等待 12 月檔期，成為銷量回落的主要原因之一。

上月還在榜單上佔有一席之地的 iPhone Air（256GB）、iPhone 17 Pro Max（1TB）以及定位入門的 iPhone 16e（128GB），本月遭逢安卓機型強勢回擊後全數跌出榜外。傑昇通信表示， iPhone Air 雖具話題性，但在 11 月消費者購機預算趨於保守時，較難成為首選，而 iPhone 17 Pro Max（1TB）這類高容量版本銷售週期極短，當核心客群購買完畢，極高的原廠售價便會成為推廣至市場的障礙

值得留意的是，前代機型 iPhone 16（128GB）僅下滑一個名次，單機銷量月減 15%，跌幅相對溫和，顯示價格導向型的果粉，偏好已進入價差甜蜜點的前代機型。

本月三星成功反撲，在熱銷前 20 名中佔據 8 席，超越蘋果成為榜單覆蓋率最高的品牌。傑昇通信指出，三星 Galaxy A56（12GB/256GB）穩定的規格配置與萬元出頭的實際入手價，仍是中階市場的關鍵支柱，持續穩守安卓最賣機型地位。

出人意表的是，Galaxy S25+（12GB/256GB）與 Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）的強勢回歸，特別是 Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）單機銷量較上月暴增 30%，成為本月成長幅度最大的單機，推測是節慶促銷活動將旗艦機型價差拉大，出現具吸引力的折扣後用戶重新進場，銷量得以快速回溫。

至於 OPPO 與 vivo 分別在榜中佔據兩席與三席，整體表現穩定。入門熱銷機 OPPO A5 Pro（6GB/128GB）與 vivo Y29s（6GB/128GB）本月銷量平均下降 9%，反映在年末購物季期間，入門機競爭加劇。