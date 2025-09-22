巴菲特賣光比亞迪股票 比亞迪回應！

‌



2008 年 9 月 26 日，在巴菲特已故老戰友孟格（Charlie Munger）積極推動下，巴菲特通過波克夏旗下中美能源公司，以每股 8 港元的價格認購 2.25 億股比亞迪 H 股股份，約佔比亞迪配售後 10% 股份，交易總金額約 18 億港元。

李雲飛說：「股票投資，有買就有賣，這是很正常的事情。感謝孟格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去 17 年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚。」