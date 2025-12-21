鉅亨網編譯莊閔棻
隨著巴菲特（Warren Buffett）即將在不到兩週後卸任波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 執行長，華爾街對新任執行長阿貝爾（Greg Abel）提出各種建議。
根據《CNBC》報導，Glenview Trust 首席投資長 Bill Stone 表示，阿貝爾最重要的任務就是「不要試圖成為巴菲特」。
Stone 在接受《Yahoo Finance》訪問時指出，巴菲特與蒙格（Charlie Munger）是「史上最偉大的投資組合」，試圖與他們在同一領域競爭恐怕不明智。
他建議阿貝爾應專注於提升營運收益、降低流通股數，並在機會出現時果斷行動。
Boyar Research 總裁 Jonathan Boyar 則在《Yahoo Finance》節目《Market Dominion》中表示，阿貝爾若要贏得華爾街信任，最有效的方法就是「大量購買波克夏股票，真正將自己的錢押在公司上」。
根據 2025 年年度股東會的委託書，阿貝爾已持有約價值 1.71 億美元的波克夏股票，但這些股票均是在巴菲特管理公司期間購入。
Boyar 預期，阿貝爾將比巴菲特更積極地施行管理監督，而巴菲特則以高度分權與放手管理聞名。
由於這種分權管理，Boyar 表示：「很可能有許多冗餘可以削減，也可能有部門可以合併。還有很多提高獲利能力的方法，是巴菲特過去不願意去做的。」
他並指出：「巴菲特是史上最偉大的資本配置者和投資者，但他並非史上最佳管理者。阿貝爾或許能夠做到他做不到或不願做的事情。」
巴菲特在今年 5 月股東會宣布將於年底卸任執行長後，波克夏 B 股在三個月內下跌約 15%，截至週五收盤已縮小至 8.4% 的跌幅。
《Motley Fool》分析師 David Jagielski 認為，巴菲特的長期任期給公司充足時間準備接班人，而阿貝爾「已充分準備好」。
他預期阿貝爾的策略不會與巴菲特差異太大，但波克夏的投資組合可能仍會出現重大變化，例如第三季度新增對大型科技股 Alphabet(GOOGL-US) 的持股，或許讓投資人「窺見」未來的發展方向。
Jagielski 也「謹慎樂觀地」認為，波克夏可能會更加重視成長型股票，並「逐步減少對卡夫亨氏 (KHC-US) 等成長緩慢的投資」。
FBB Capital Partners 的 Mel Casey 表示，波克夏旗下子公司的多元化賦予公司「全天候特質」，「幾乎可以把它視為比持有整體市場風險更低的投資選擇」。
他認為，在「美國大型股估值普遍偏高的一年」中，波克夏仍「相當合理地定價」。
不過，在看跌的觀點上，Casey 警告投資者存在失去「巴菲特溢價」的風險。他說：「市場上確實存在一種警示：部分核心投資者投資的是巴菲特，而非公司本身的基本面。」
