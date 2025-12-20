投資界致敬傳奇：巴菲特成功的關鍵祕訣

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-20 13:10

據《MarketWatch》，今年出現了一件許多投資人與整個金融界都希望永遠不要發生的大事：全球最受尊敬的投資人準備告別舞台。

億萬富翁投資人揭開巴菲特成功的關鍵祕訣(圖：Reuters/TPG)

今年稍早，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 宣布，將在 2025 年底結束他長達 60 年的職涯，卸下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長一職，並將這「難以取代的位置」交給他親自欽點的接班人 Greg Abel。

在向這位投資傳奇致敬、回顧投資人過去數十年來的收穫，以及未來可能失去的典範時，投資管理公司 Baupost Group 執行長兼投資組合經理 Seth Klarman 寫下了一段深刻評語。

他在 12 月 18 日刊登於 The Atlantic 的文章中寫道，「從來沒有人能夠從零開始打造出如此龐大的投資財富；這就像中了持續加碼的樂透，但這並非來自運氣，而是源於長期持續且技術出色的努力成果，」同時分享了幾項巴菲特職涯中值得投資人借鏡的寶貴啟示。

Klarman 指出，巴菲特的成功關鍵在於他身為價值投資人的能力，「始終把股票視為企業的部分所有權，並打算長期持有。」這位管理著 235 億美元資產的基金經理補充稱，與許多投資人不同的是，當他所持有的公司股價下跌時，巴菲特往往選擇加碼，而不是退場。

Klarman 坦言自己屬於同一類人，並形容像巴菲特這樣的價值投資人屬於「有點古怪的一群」，他們往往在年輕時就沉迷於郵票或硬幣收藏，長大後成為撿便宜的專家、天生的逆勢操作派、著眼長期的投資人，同時在衡量企業真正價值時極度自律。

「讓他們感到興奮的，並不是短期暴利的可能性，而是資本複利長期累積下，那種無可阻擋的數學力量。」

即使在 2025 年，價值型股票似乎有些回溫跡象，但市場整體仍偏好成長型公司。今年以來，Vanguard 成長型 ETF 自「解放日」低點反彈 42%，而 Vanguard 價值型 ETF 漲幅約為 24%。

Klarman 點出巴菲特成功的五大特質，首先是他敏銳、精準、快速且果斷的思維能力。其次是能直指投資核心，清楚區分好公司、壞公司，以及「還不錯」與「真正優秀」的企業，並長期堅守最好標的。巴菲特同時展現出維持專注、避免分心的能力，並能在出現更好機會時適時調整策略。

他寫道，巴菲特也「成功走過」無數次市場危機、多空循環與科技變革。即使金融產業不斷擴張、資金追逐的報酬愈來愈少，他仍能「持續交出卓越的投資報酬」。

巴菲特也向世人證明，只要採取「買進並長期持有高品質上市公司股票這樣合乎常理的策略」，就有機會累積龐大財富。追逐熱門投資並非他的風格，而他的行動也提醒投資人，當你找到一個真正具吸引力的投資標的時，「不用害怕大舉加碼」。

Klarman 指出，巴菲特同樣證明了人們可以透過發掘市場效率不足之處而致富，這與 1960、1970 年代盛行的「有效市場假說」背道而馳——該理論認為股價會迅速反映所有新資訊。此外，巴菲特也不斷精進自己的思維方式，深受已故成長型投資人 Philip Fisher 及長年夥伴、在 2023 年辭世的蒙格 (Charlie Munger) 影響。

他表示，「因此，他逐步調整投資方法，不再只專注於那些價格低到谷底、品質不佳的公司，而是更加重視企業本身的品質，即使這意味著必須付出更高的價格，因為優質企業更有可能帶來持續成長與更高價值。」

Klarman 認為，巴菲特從零開始累積財富，並非他最令人驚嘆的成就。「真正了不起的是，巴菲特年輕時就迅速登上投資巔峰，並且在將近四分之三個世紀的成年人生中，始終維持在巔峰表現。」

Klarman 讚揚巴菲特能領導全球最受尊敬企業之一，並非因為在意他人眼光，而是「始終專注於為公司與股東做正確的事」。