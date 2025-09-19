〈台股開盤〉漲多調節賣壓漸出 再創新高25864點震盪翻黑
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (19) 日早盤上漲 95 點，再度創下歷史新高，達 25864 點，不過，隨著高檔獲利了結賣壓出籠，翻黑下挫跌近 80 點，最低下探至 25690 點，力守五日線，預計今日成交量將達 6200 億元，較昨日 4671 億元明顯放大。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 再創天價 1290 元後翻黑小跌 5 元，在 1280 元左右徘徊，鴻海 (2317-TW) 小漲，聯發科 (2454-TW) 則因受輝達 (NVDA-US) 結盟英特爾 (INTC-US) 消息衝擊，下挫 3%，摜破 1500 元整數關卡與十日線，進一步回測月線支撐。
其他如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有 1% 左右的漲幅，力撐整體大盤走勢。
今日隨著 SiC 議題持續延燒，加上矽晶圓市況有望觸底反彈，指標股環球晶 (6488-TW) 再度強漲 4%，回到 500 元俱樂部，創下 1 年來新高，台勝科 (3532-TW) 更飆漲 9%，漲勢相當凌厲，不過，合晶 (6182-TW) 也因近日漲多，回檔約 4%。
