鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-19 09:42

台股今 (19) 日早盤上漲 95 點，再度創下歷史新高，達 25864 點，不過，隨著高檔獲利了結賣壓出籠，翻黑下挫跌近 80 點，最低下探至 25690 點，力守五日線，預計今日成交量將達 6200 億元，較昨日 4671 億元明顯放大。

〈台股開盤〉漲多調節賣壓漸出 再創新高25864點震盪翻黑。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 再創天價 1290 元後翻黑小跌 5 元，在 1280 元左右徘徊，鴻海 (2317-TW) 小漲，聯發科 (2454-TW) 則因受輝達 (NVDA-US) 結盟英特爾 (INTC-US) 消息衝擊，下挫 3%，摜破 1500 元整數關卡與十日線，進一步回測月線支撐。

