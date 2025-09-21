三星跟進漲價！DRAM、NAND價格Q4傳漲5-30%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-21 12:40

繼美光 (MU-US) 上周暫停報價並預告全面調漲後，三星本周也傳出通知客戶，第四季 DRAM 產品包括 LPDDR4X、LPDDR5/5X 合約價將調漲 15-30%，NAND (eMMC/UFS) 價格也將調漲 5-10%；業界看好，隨著美光、三星陸續調漲，下游客戶在預期心理驅動下，恐追高補貨，將進一步推升記憶體漲價盛況。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

業界指出，三大原廠今年上半年為將資源優先投入 HBM 領域，已宣布減少 DDR4 供應，此次隨著先前下游工控、車用客戶陸續轉向改採 DDR5，加上 AI 帶動 DDR5 需求大幅增加，還有接下來的雙 11、聖誕節等消費性電子旺季，都讓下游積極備貨，皆是供需關係緊張的原因。

在整體庫存去化速度加快下，美光已率先在上周宣布暫停報價，並預告 DRAM 產品包括 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等產品平均漲幅估計達 20-30%，且應用除了消費性電子與工業級外，汽車電子類別產品漲幅更上看 70%。

三星也緊跟著在本周迅速跟進，顯示原廠對後市信心與定價權的主宰。根據供應鏈消息指出，原廠在 DDR4、DDR5 價格相當下，勢必調漲 DDR5 價格，以加速 DDR5 採用率，因此三星本次決定調漲 LPDDR5/5X 等 DRAM 價格，漲幅上看 30%，而 NAND 漲幅儘管相對溫和，仍顯示記憶體市場全面進入多頭循環。