鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-21 08:30

‌



傳統 LED 應用面臨困境，廠商積極轉型尋找新成長動能，AI 伺服器需求帶動 LED 廠轉型浪潮，矽光子技術已成為新顯學，富采、弘凱、立碁、泰谷積極轉型，此外，散熱、無人機、智慧醫療等應用也成為台灣 LED 廠開闢新成長曲線的關鍵領域，包括佰鴻、一詮、台亞等廠商正憑藉光電技術優勢，在不同利基市場發光發熱。

(0921)LED廠轉型脫離紅海競爭各顯神通 矽光子、散熱、無人機、醫療多點開花。(圖：shutterstock)

矽光子布局方面，富采 (2347-TW) 將旗下晶元光電與隆達電子合併成立富采光電，推動雙加值引擎轉型策略，加入台積電主導的矽光子產業聯盟。公司以 Micro LED 作為主動式光源，評估相較傳統雷射具備更佳節能效益，主攻 AI 光通訊等高價值應用。

‌



產業聯盟運作上，泰谷 (3339-TW) 經營權易主後積極轉型，新設 IC 設計子公司投入光通訊 IC 元件開發；立碁 (8111-TW) 負責 EIC 與 PIC 產業標準制定，弘凱 (5244-TW) 憑藉晶片堆疊專利與雷射技術，切入矽光子晶片後段封裝與模組代工

此外，一詮 (2486-TW) 鎖定伺服器、通訊基地台及 HPC 等領域，與共同研發晶片均溫蓋板可支援千瓦級設備散熱。公司預估今年散熱片營收佔總體三成，其中 Metal TIM 佔比四至五成，平均單價較傳統散熱片高出五至十倍。

產業合作上，經濟部通過總經費 2.5 億元的高運算密度 AI 節能 HPC 技術開發計畫，由其陽科技、廣運機械、一詮精密共同提出。據政府文件披露，一詮及其陽已獲技轉超越國際水準的晶片冷卻效能，打進美系 AI 伺服器供應鏈。

無人機應用方面，佰鴻 (3031-TW) 正式切入無人機產業供應鏈，提供不可見光 LED 元件並小量出貨。產品波長落在 850 至 1550 奈米之間，應用於紅外線通訊、感測器及工業自動化檢測等領域，隨各國強化國防安全將成營運新動能。

血糖監測技術方面，台亞發表 HUSD 技術，採用多顆短波紅外線高密度複合元件集成，讓糖友免受扎針之苦。公司預計明年 3 月量產二代 HUSD 血糖感測晶片，進軍醫療級血糖監測市場，臨床前測試平均誤差率約 15%。